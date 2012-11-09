Около 460 тысяч тонн продукции произвели рыбоперерабатывающие предприятия Приморья в 2012 году

Как рассказали в управлении рыбного хозяйства Приморского края, значительную долю в общем объеме выпуска рыбопродукции занимают предприятия - участники долгосрочной краевой целевой программы «Государственная поддержка развития береговой рыбопереработки в Приморском крае на 2010-2013 годы».

В 2012 году предусмотрено финансирование программы из средств краевого бюджета в объеме 140 миллионов рублей.

В частности, выдано субсидий на возмещение части затрат, понесенных организациями, на производство продукции 19 предприятиям на общую сумму более 113 миллионов рублей, на возмещение части затрат по уплате процентов по кредитам - 6 предприятиям на сумму 4 миллиона рублей. Все меры поддержки способствуют модернизации производства, внедрению новых технологий, обновлению рыбоперерабатывающего оборудования предприятий, отметили в пресс-службе администрации края.

К примеру, не первый год участником краевой программы господдержки является компания «Акватехнологии». За это время компания приобрела дополнительные холодильные мощности, новые льдогенераторы, строится вторая перерабатывающая линия, открыт дополнительный пресервный цех, оборудован участок шинковки и сушки ламинарии, введена в действие рыбомучная установка, установка для дробления створок моллюсков и производства готовой кормовой добавки для нужд сельского хозяйства.

По словам специалистов управления рыбного хозяйства, программа поддержки береговой переработки позволила создать условия для развития предприятий, прилегающих непосредственно к морскому побережью. Сегодня в Лазовском районе возобновило свою деятельность ЗАО ПРДП «Преображенский рыбокомбинат», в Хасанском районе получило развитие ООО «Зарубинская база флота», в Тернейском районе построен береговой перерабатывающий комплекс ООО "Тройка".