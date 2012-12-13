Школьники Благовещенска сами готовят новогодние подарки

Posted 13 декабря 2012, 07:31
Published 13 декабря 2012, 07:31
Modified 17 сентября 2022, 13:21
Updated 17 сентября 2022, 13:21
БЛАГОВЕЩЕНСК. 13 декабря. ВОСТОК-МЕДИА — Благовещенские школьники изготовили новогодние открытки в подарок пожилым людям, проживающим в Доме ветеранов. Мастер-класс под названием «Фабрика Деда Мороза» прошел сегодня в Детском экологическом центре.
Ребята сделали из бумаги и подручного материала не только открытки, но и игрушки. В преддверии нового года эти подарки отвезут в Дом ветеранов и вручат пенсионерам.
«У нас такая большая акция, ребята из 5 школ города раздадут открытки на улицах, – добавила методист Детского экологического центра Наталья Андреева. – Открытки мы хотим еще передать в детскую городскую больницу – ребятам, которые на 31 число будут находиться в больнице на лечении, вручат эти открытки. Дед Мороз наш и Снегурочка пойдут».