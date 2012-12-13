Школьники Благовещенска сами готовят новогодние подарки

«У нас такая большая акция, ребята из 5 школ города раздадут открытки на улицах, – добавила методист Детского экологического центра Наталья Андреева. – Открытки мы хотим еще передать в детскую городскую больницу – ребятам, которые на 31 число будут находиться в больнице на лечении, вручат эти открытки. Дед Мороз наш и Снегурочка пойдут».