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Posted 13 декабря 2012, 07:31

Published 13 декабря 2012, 07:31

Modified 17 сентября 2022, 13:21

Updated 17 сентября 2022, 13:21

Школьники Благовещенска сами готовят новогодние подарки

13 декабря 2012, 07:31
Ребята поздравят пациентов детской больницы и ветеранов

БЛАГОВЕЩЕНСК. 13 декабря. ВОСТОК-МЕДИА — Благовещенские школьники изготовили новогодние открытки в подарок пожилым людям, проживающим в Доме ветеранов. Мастер-класс под названием «Фабрика Деда Мороза» прошел сегодня в Детском экологическом центре.

Ребята сделали из бумаги и подручного материала не только открытки, но и игрушки. В преддверии нового года эти подарки отвезут в Дом ветеранов и вручат пенсионерам.

«У нас такая большая акция, ребята из 5 школ города раздадут открытки на улицах, – добавила методист Детского экологического центра Наталья Андреева. – Открытки мы хотим еще передать в детскую городскую больницу – ребятам, которые на 31 число будут находиться в больнице на лечении, вручат эти открытки. Дед Мороз наш и Снегурочка пойдут».

#Денис Объедкин#Новости#Общество#Амурская область
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