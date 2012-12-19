Камчатский фотограф стал лучшим в России

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ. 19 декабря. ВОСТОК-МЕДИА - Известный камчатский фотохудожник Виктор Гуменюк стал победителем ежегодного открытого общенационального конкурса «Лучшие фотографии России -2012». Его работа под названием «Жизнь удалась!», сделанная на Курильском озере летом этого года, завоевала первое место в номинации «Природа».

«Лучшие фотографии России» - беспрецедентный по масштабу конкурс, охватывающий все регионы страны. Ежегодно в нём принимают участие как признанные фотографы, так и фотолюбители. Фотографии разделены по пяти рубрикам: «Люди», «Природа», «Архитектура», «События», «Стиль». Цель проекта - достоверно запечатлеть год из жизни России в самых ярких и неординарных фотографиях, созданных её жителями.

Виктор Гуменюк участвует в конкурсе уже в пятый раз и четырежды становился победителем. Ранее его фотографии признавались лучшими в 2008, 2009, 2010 годах.

«В этом году на конкурс было направленно 29 тысяч фоторабот из всех регионов России, - рассказал Виктор Гуменюк. – 306 из них вошли в финал. Я направил на конкурс три фотографии: «Жизнь удалась!», «Сивуч» и «Танец Хололо». На фотографии с медвежонком запечатлён момент, когда малыш отобрал большого лосося у мамы и, убежав от братьев, принялся за трапезу. Ему хорошо! У него жизнь теперь точно - удалась!».

Все три фотографии Виктора Гуменюка вышли в финал и войдут в альбом «Лучшие фотографии России 2012», который ежегодно выпускается по итогам конкурса. Его в качестве приза за победу и получит фотограф.

Также, по традиции, фотографии победителей и финалистов, станут участниками ежегодной выставки в Москве, которая откроется в феврале 2013 года.

«После её проведения в Москве, она будет «путешествовать» по городам России и за рубежом. Знаю, что таким образом с моими работами знакомились во Франции и Арабских Эмиратах. Участие в подобных выставках – это не погоня за деньгами. Приз - не денежный, он измеряется немного другим эквивалентом», - сказал фотограф

Виктор Васильевич Гуменюк начал работать в камчатских СМИ в 1983 году. Сначала работал на областном телевидении, затем фотокорреспондентом в газетах «Камчатский комсомолец», «Камчатская правда», «Вести», «Городская газета», «Камчатское время». Сейчас является фотокорреспондентом краевой газеты «Камчатский край».

Фотографии Виктора Гуменюка неоднократно публиковались в журналах «Шпигель», «Огонек», «Вертикальный мир», «Экспедиция», «Лыжный спорт» и других. Персональные выставки фотохудожника проходили в Финляндии, Японии, США, Германии, а также в Москве, Владивостоке, Хабаровске.