При пожаре в жилом доме в Комсомольске погиб человек

ХАБАРОВСК. 19 декабря. ВОСТОК-МЕДИА – Накануне поздно вечером, в 23.31 на пульт связи гарнизона пожарной охраны Комсомольск-на-Амуре поступило сообщение о пожаре в двухэтажном деревянном жилом доме по ул. Красноармейской.

37 человек из них 6 детей сумели самостоятельно выйти из дома на улицу. В ходе тушения пожара обнаружен погибший человек.

Силами огнеборцев в 00.25 пожар локализован, в 3.55 ликвидирован. В результате сгорела крыша на площади 40 кв.м., пострадали от пожара 3 квартиры на втором этаже.

Причины пожара, обстоятельства гибели и личность человека, а также материальный ущерб устанавливаются, сообщили РИА «Восток-Медиа» в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

