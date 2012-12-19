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Posted 19 декабря 2012, 00:05

Published 19 декабря 2012, 00:05

Modified 17 сентября 2022, 13:21

Updated 17 сентября 2022, 13:21

При пожаре в жилом доме в Комсомольске погиб человек

19 декабря 2012, 00:05
Сюжет
Происшествие
37 человек сумели выйти из дома самостоятельно

ХАБАРОВСК. 19 декабря. ВОСТОК-МЕДИА – Накануне поздно вечером, в 23.31 на пульт связи гарнизона пожарной охраны Комсомольск-на-Амуре поступило сообщение о пожаре в двухэтажном деревянном жилом доме по ул. Красноармейской.
37 человек из них 6 детей сумели самостоятельно выйти из дома на улицу. В ходе тушения пожара обнаружен погибший человек.
Силами огнеборцев в 00.25 пожар локализован, в 3.55 ликвидирован. В результате сгорела крыша на площади 40 кв.м., пострадали от пожара 3 квартиры на втором этаже.
Причины пожара, обстоятельства гибели и личность человека, а также материальный ущерб устанавливаются, сообщили РИА «Восток-Медиа» в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

#Денис Объедкин#Новости#Хабаровский край#Происшествие
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