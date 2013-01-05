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Posted 5 января 2013, 01:45

Published 5 января 2013, 01:45

Modified 17 сентября 2022, 13:20

Updated 17 сентября 2022, 13:20

В Приамурье сдан новый дом

5 января 2013, 01:45
В Талакане из бараков переселили 18 семей

БЛАГОВЕЩЕНСК. 5 января. ВОСТОК-МЕДИА — В Талакане 18 семей из ветхих и аварийных бараков отметили новоселье. В доме, построенном по технологиям быстрого возведения, праздник встречали около 50 человек.

С октября на строительство по программе «Сейсмика» потратили более 32 миллионов рублей из регионального и поселкового бюджетов. Поздравляя жильцов с новосельем и новым годом, зампред правительства Александр Житков также поблагодарил за работу строителей. В наступившем году в Талакане планируют возвести еще 2 дома. На одном уже почти готов фундамент, забиты сваи. Сдать жилье намечено в первом квартале. Квартиры также займут жители аварийного фонда.

#Денис Объедкин#Новости#Общество#Амурская область
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