В Приамурье сдан новый дом

С октября на строительство по программе «Сейсмика» потратили более 32 миллионов рублей из регионального и поселкового бюджетов. Поздравляя жильцов с новосельем и новым годом, зампред правительства Александр Житков также поблагодарил за работу строителей. В наступившем году в Талакане планируют возвести еще 2 дома. На одном уже почти готов фундамент, забиты сваи. Сдать жилье намечено в первом квартале. Квартиры также займут жители аварийного фонда.