Путин изменил наказания за выезд на встречную полосу

Posted 8 января 2013, 21:19
Published 8 января 2013, 21:19
Modified 17 сентября 2022, 13:20
Updated 17 сентября 2022, 13:20
ВЛАДИВОСТОК. 9 января. ВОСТОК-МЕДИА - Президент России Владимир Путин подписал закон, который вносит изменения в Кодекс об административных правонарушениях и меняет наказания за выезд на полосу встречного движения или езду во встречном направлении на дорогах с односторонним движением.
Как сообщает пресс-служба главы государства, новый закон предусматривает введение денежного штрафа в 5 тыс. руб. за первичный выезд на «встречку» в качестве альтернативы действовавшему раньше лишению прав на 4-6 месяцев. Тем не менее, по решению суда удостоверение у водителя по-прежнему смогут забрать на тот же срок.
Дополнительно поправки вводят отдельное наказание за повторный выезд на встречную полосу. За такое нарушение в безальтернативном порядке права будут отбирать на один год. Прежде подобные меры не предусматривались.
Поправки в КоАП вступают в силу 1 января 2013 г.
Депутаты Госдумы приняли этот закон в третьем чтении в середине декабря текущего года. Тогда же парламентарии отменили все штрафные санкции, которые применялись к водителям, которые ездят на чужих автомобилях без доверенности. Ранее наказанием за такое правонарушение являлось либо предупреждение, либо штраф в 100 руб., сообщает РИА «Восток-Медиа» со ссылкой на информационный канал «Вести».