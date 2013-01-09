Путин изменил наказания за выезд на встречную полосу

ВЛАДИВОСТОК. 9 января. ВОСТОК-МЕДИА - Президент России Владимир Путин подписал закон, который вносит изменения в Кодекс об административных правонарушениях и меняет наказания за выезд на полосу встречного движения или езду во встречном направлении на дорогах с односторонним движением.

Как сообщает пресс-служба главы государства, новый закон предусматривает введение денежного штрафа в 5 тыс. руб. за первичный выезд на «встречку» в качестве альтернативы действовавшему раньше лишению прав на 4-6 месяцев. Тем не менее, по решению суда удостоверение у водителя по-прежнему смогут забрать на тот же срок.