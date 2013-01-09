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Posted 8 января 2013, 21:19

Published 8 января 2013, 21:19

Modified 17 сентября 2022, 13:20

Updated 17 сентября 2022, 13:20

Путин изменил наказания за выезд на встречную полосу

8 января 2013, 21:19
Изменения в Кодекс об административных правонарушениях вступили в силу с 1 января

ВЛАДИВОСТОК. 9 января. ВОСТОК-МЕДИА - Президент России Владимир Путин подписал закон, который вносит изменения в Кодекс об административных правонарушениях и меняет наказания за выезд на полосу встречного движения или езду во встречном направлении на дорогах с односторонним движением.
Как сообщает пресс-служба главы государства, новый закон предусматривает введение денежного штрафа в 5 тыс. руб. за первичный выезд на «встречку» в качестве альтернативы действовавшему раньше лишению прав на 4-6 месяцев. Тем не менее, по решению суда удостоверение у водителя по-прежнему смогут забрать на тот же срок.

Дополнительно поправки вводят отдельное наказание за повторный выезд на встречную полосу. За такое нарушение в безальтернативном порядке права будут отбирать на один год. Прежде подобные меры не предусматривались.
Поправки в КоАП вступают в силу 1 января 2013 г.

Депутаты Госдумы приняли этот закон в третьем чтении в середине декабря текущего года. Тогда же парламентарии отменили все штрафные санкции, которые применялись к водителям, которые ездят на чужих автомобилях без доверенности. Ранее наказанием за такое правонарушение являлось либо предупреждение, либо штраф в 100 руб., сообщает РИА «Восток-Медиа» со ссылкой на информационный канал «Вести».

#Денис Объедкин#Новости#Общество
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