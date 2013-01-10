А ты поставил подпись за роспуск Госдумы?

Posted 9 января 2013, 23:46
Published 9 января 2013, 23:46
Modified 17 сентября 2022, 13:20
Updated 17 сентября 2022, 13:20
ВЛАДИВОСТОК. 10 января. ВОСТОК-МЕДИА - "Новая Газета" собрала более 100 тысяч подписей за досрочный роспуск Госдумы РФ. На момент написания данной заметки свои подписи на сайте оставили 100507 человек.
Сбор подписей за роспуск Госдумы начался на сайте "Новой газеты" 24 декабря 2012 года. При этом в первый же день из-за большого потока желающих проголосовать сайт "Новой газеты" ушел в офлайн. Только за первые сутки было собрано 32 тысячи голосов. Сбор подписей продлится до 1 февраля 2013 года.
"Новая газета" объявила сбор подписей за роспуск Госдумы после того, как депутаты одобрили закон, запрещающий гражданам США усыновлять российских детей. В ходе обсуждения закона в Госдуме на сайте "Новой газеты" было собрано более 100 тысяч подписей - именно столько, как заявлял ранее президент Владимир Путин, необходимо для рассмотрения гражданской инициативы парламентом.
Однако, несмотря на то, что 21 декабря в Госдуму, в Совет Федерации и президенту передали 130 тысяч подписей в распечатанном виде, общественная инициатива была проигнорирована. Госдума приняла закон об усыновлении в третьем чтении, после чего его утвердил Совет Федерации и подписал Путин – сообщила лента.ру.
И.С.