vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 9 января 2013, 23:46

Published 9 января 2013, 23:46

Modified 17 сентября 2022, 13:20

Updated 17 сентября 2022, 13:20

А ты поставил подпись за роспуск Госдумы?

9 января 2013, 23:46
"Новая газета" собрала 100 тысяч подписей за роспуск Госдумы

ВЛАДИВОСТОК. 10 января. ВОСТОК-МЕДИА - "Новая Газета" собрала более 100 тысяч подписей за досрочный роспуск Госдумы РФ. На момент написания данной заметки свои подписи на сайте оставили 100507 человек.

Сбор подписей за роспуск Госдумы начался на сайте "Новой газеты" 24 декабря 2012 года. При этом в первый же день из-за большого потока желающих проголосовать сайт "Новой газеты" ушел в офлайн. Только за первые сутки было собрано 32 тысячи голосов. Сбор подписей продлится до 1 февраля 2013 года.

"Новая газета" объявила сбор подписей за роспуск Госдумы после того, как депутаты одобрили закон, запрещающий гражданам США усыновлять российских детей. В ходе обсуждения закона в Госдуме на сайте "Новой газеты" было собрано более 100 тысяч подписей - именно столько, как заявлял ранее президент Владимир Путин, необходимо для рассмотрения гражданской инициативы парламентом.

Однако, несмотря на то, что 21 декабря в Госдуму, в Совет Федерации и президенту передали 130 тысяч подписей в распечатанном виде, общественная инициатива была проигнорирована. Госдума приняла закон об усыновлении в третьем чтении, после чего его утвердил Совет Федерации и подписал Путин – сообщила лента.ру.

И.С.

#Денис Объедкин#Новости#Общество#Россия
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика