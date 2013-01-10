А ты поставил подпись за роспуск Госдумы?

Однако, несмотря на то, что 21 декабря в Госдуму, в Совет Федерации и президенту передали 130 тысяч подписей в распечатанном виде, общественная инициатива была проигнорирована. Госдума приняла закон об усыновлении в третьем чтении, после чего его утвердил Совет Федерации и подписал Путин – сообщила лента.ру.