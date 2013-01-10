Жилищные компании Хабаровска проверят на пожарную безопасность

ХАБАРОВСК. 10 января. ВОСТОК-МЕДИА — Конкурс на лучшую организацию работы по предупреждению пожаров и гибели людей в жилищном фонде города пройдет в Хабаровске в нынешнем году.

Эти соревнования среди жилищных организаций краевого центра пройдут уже в седьмой раз. Цель конкурса - улучшить состояние противопожарной защиты в жилых домах, выполнить все необходимое, чтобы предупредить возникновение пожаров и гибель людей.

Задачами объявленного конкурса являются приведение жилищного фонда и придомовых территорий в соответствие с требованиями пожарной безопасности, соблюдение в домах требований норм и правил пожарной безопасности. В числе задач информирование жителей о мерах пожарной безопасности, распространение памяток и листовок о действиях в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с пожарами.

Принять участие в конкурсе могут организации вне зависимости от формы собственности, которые осуществляют управление, содержание и ремонт жилищного фонда. Это могут быть как управляющие компании, так и товарищества собственников жилья.

Все организации разделены на три группы, характеризующие численность жителей обслуживаемых домов: от 10 тысяч и более; от тысячи до 10 тысяч; до тысячи человек. В числе показателей конкурса количество домов, которые приведены в соответствие с нормами и правилами пожарной безопасности, где установлены системы противопожарной защиты.

Учтет конкурсная комиссия и наличие оборудованных стендов с информацией о мерах пожарной безопасности, выполнение ремонта электропроводки в местах общего пользования; ремонт отопительных печей, проведение субботников по очистке от мусора территорий дворов, подвальных и чердачных помещений, выделение денежных средств на обеспечение пожарной безопасности. Среди критериев, за которые снижают баллы, количество произошедших пожаров и случаев гибели людей.

Для участия в конкурсе жилищным организациям необходимо до 30 апреля предоставить необходимую информацию в управление ЖКХ администрации города по адресу: Хабаровск, ул. Карла Маркса, 66, каб. 102. Телефоны для справок: 41-94-36, 41-98-61.