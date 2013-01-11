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Posted 11 января 2013, 04:06

Published 11 января 2013, 04:06

Modified 17 сентября 2022, 13:18

Updated 17 сентября 2022, 13:18

В городе-побратиме Владивостока прошел популярный фестиваль

11 января 2013, 04:06
Главной достопримечательностью стали снежные и ледяные фигуры

ВЛАДИВОСТОК. 11 января. ВОСТОК-МЕДИА– В китайском городе-побратиме Владивостока - Чанчунь - с большим успехом проходит открывшийся второго января Международный фестиваль льда и снега. В рамках этого зимнего фестиваля, помимо других ярких мероприятий прошел марафон по лыжным гонкам в новой курортной зоне Васа, неподалеку от Чанчуня. В лыжном забеге приняли участие спортсмены из 32-х стран мира и различных городов и провинций Китая.

По традиции, главной достопримечательностью фестиваля стали различные снежные и ледяные фигуры. Самой масштабной в этом году стала снежная скульптура под названием «Взлет», изображающая семерых скакунов, взмывающих ввысь. Размеры этого творения достигают 55-ти метров в длину и 20-ти метров в высоту.

Фестиваль открылся в Чанчуне уже в 15-й раз, и за это время он приобрел свой уникальный колорит и традиции. Поэтому интерес к данному событию с каждым годом постоянно растет как в Китае, так и за его пределами.

К.К.

#Денис Объедкин#Новости#Культура
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