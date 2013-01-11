В городе-побратиме Владивостока прошел популярный фестиваль

Posted 11 января 2013, 04:06
Published 11 января 2013, 04:06
Modified 17 сентября 2022, 13:18
Updated 17 сентября 2022, 13:18
ВЛАДИВОСТОК. 11 января. ВОСТОК-МЕДИА– В китайском городе-побратиме Владивостока - Чанчунь - с большим успехом проходит открывшийся второго января Международный фестиваль льда и снега. В рамках этого зимнего фестиваля, помимо других ярких мероприятий прошел марафон по лыжным гонкам в новой курортной зоне Васа, неподалеку от Чанчуня. В лыжном забеге приняли участие спортсмены из 32-х стран мира и различных городов и провинций Китая.
По традиции, главной достопримечательностью фестиваля стали различные снежные и ледяные фигуры. Самой масштабной в этом году стала снежная скульптура под названием «Взлет», изображающая семерых скакунов, взмывающих ввысь. Размеры этого творения достигают 55-ти метров в длину и 20-ти метров в высоту.
Фестиваль открылся в Чанчуне уже в 15-й раз, и за это время он приобрел свой уникальный колорит и традиции. Поэтому интерес к данному событию с каждым годом постоянно растет как в Китае, так и за его пределами.
К.К.