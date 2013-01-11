В Приморье трое пассажиров авто пострадали от действий полицейского

Posted 10 января 2013, 23:35
Published 10 января 2013, 23:35
Modified 17 сентября 2022, 13:18
Updated 17 сентября 2022, 13:18
ВЛАДИВОСТОК. 11 января. ВОСТОК-МЕДИА - При проведении сверки документов с лечебным учреждением КГБУЗ ЦРБ поселка Преображение установлено, что 30.12.2012г. около 15:00 за медицинской помощью в больницу обратились мужчина в возрасте 61 года, 55-летняя женщина и 7-летний мальчик, проживающие в этом населенном пункте. Последним врачи диагностировали раны лобной части головы, мужчине – ушиб грудной клетки. Установлено, что травмы получены в результате ДТП. Всем пострадавшим было назначено амбулаторное лечение.
При расследовании выяснились обстоятельства происшествия: днем 30 декабря на 59-м километре трассы «поселок Лазо – поселок Заповедный» водитель автомашины «Тойота Краун» - старший инспектор ДПС ОГИБДД МОМВД России «Партизанский», находившийся в свободное от службы время, в гражданской одежде, превысил допустимую скорость движения и совершил столкновение со встречной автомашиной «Ниссан АД», в результате которого получили различные увечья водитель данного автомобиля и двое пассажиров.
По имеющимся сведениям, ДТП произошло в условиях снегопада – сообщает пресс-служба УМВД России по Приморью.