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Posted 10 января 2013, 23:35

Published 10 января 2013, 23:35

Modified 17 сентября 2022, 13:18

Updated 17 сентября 2022, 13:18

В Приморье трое пассажиров авто пострадали от действий полицейского

10 января 2013, 23:35
Сюжет
Происшествие
Но виноват не он – виноват снегопад

ВЛАДИВОСТОК. 11 января. ВОСТОК-МЕДИА - При проведении сверки документов с лечебным учреждением КГБУЗ ЦРБ поселка Преображение установлено, что 30.12.2012г. около 15:00 за медицинской помощью в больницу обратились мужчина в возрасте 61 года, 55-летняя женщина и 7-летний мальчик, проживающие в этом населенном пункте. Последним врачи диагностировали раны лобной части головы, мужчине – ушиб грудной клетки. Установлено, что травмы получены в результате ДТП. Всем пострадавшим было назначено амбулаторное лечение.

При расследовании выяснились обстоятельства происшествия: днем 30 декабря на 59-м километре трассы «поселок Лазо – поселок Заповедный» водитель автомашины «Тойота Краун» - старший инспектор ДПС ОГИБДД МОМВД России «Партизанский», находившийся в свободное от службы время, в гражданской одежде, превысил допустимую скорость движения и совершил столкновение со встречной автомашиной «Ниссан АД», в результате которого получили различные увечья водитель данного автомобиля и двое пассажиров.

По имеющимся сведениям, ДТП произошло в условиях снегопада – сообщает пресс-служба УМВД России по Приморью.

#Денис Объедкин#Новости#Происшествие
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