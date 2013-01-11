В Приморье трое пассажиров авто пострадали от действий полицейского

ВЛАДИВОСТОК. 11 января. ВОСТОК-МЕДИА - При проведении сверки документов с лечебным учреждением КГБУЗ ЦРБ поселка Преображение установлено, что 30.12.2012г. около 15:00 за медицинской помощью в больницу обратились мужчина в возрасте 61 года, 55-летняя женщина и 7-летний мальчик, проживающие в этом населенном пункте. Последним врачи диагностировали раны лобной части головы, мужчине – ушиб грудной клетки. Установлено, что травмы получены в результате ДТП. Всем пострадавшим было назначено амбулаторное лечение.