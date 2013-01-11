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Posted 11 января 2013, 03:04

Published 11 января 2013, 03:04

Modified 17 сентября 2022, 13:18

Updated 17 сентября 2022, 13:18

Жестокое убийство "по пьяни" совершено в Партизанском районе

11 января 2013, 03:04
Сюжет
Происшествие
В Приморском крае в Партизанском районе возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя обвиняемого в убийстве

ВЛАДИВОСТОК. 11 января. ВОСТОК-МЕДИА - Ночью 5 января 2013 года в доме на улице Калинина в селе Углекаменск обнаружено тело 27-летнего мужчины с признаками насильственной смерти – ножевыми ранениями в области груди. Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

В те же сутки по подозрению в убийстве задержан 35-летний знакомый потерпевшего, который признался в содеянном и подтвердил свои показания на месте происшествия. По ходатайству следователя злоумышленник взят под стражу и ему предъявлено обвинение в убийстве.

По версии следствия, в ночь на 5 января между обвиняемым и потерпевшим возникла пьяная ссора, в ходе которой обвиняемый нанес потерпевшему три удара ножом в область груди и убил.

По делу назначены судебные экспертизы, допрашиваются свидетели, расследование продолжается – сообщает старший помощник руководителя управления СК России по Приморью А.В. Римская

#Денис Объедкин#Новости#Происшествие
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