Жестокое убийство "по пьяни" совершено в Партизанском районе

В те же сутки по подозрению в убийстве задержан 35-летний знакомый потерпевшего, который признался в содеянном и подтвердил свои показания на месте происшествия. По ходатайству следователя злоумышленник взят под стражу и ему предъявлено обвинение в убийстве.