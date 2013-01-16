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Posted 16 января 2013, 01:33

Published 16 января 2013, 01:33

Modified 17 сентября 2022, 13:18

Updated 17 сентября 2022, 13:18

В Комсомольске совершенствуют систему пассажирских перевозок

16 января 2013, 01:33
На городских маршрутах работают до 240 автобусов и 25 трамваев

КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ. 16 января. ВОСТОК-МЕДИА - Администрация Комсомольска-на-Амуре вносит изменения в систему пассажирских перевозок в города. С 15 января в городе возобновил работу автобусный маршрут №51, соединяющий Привокзальный микрорайон с Ленинским округом.
В 2012 году возобновлены регулярные перевозки пассажиров по автобусному маршруту № 2 «Автовокзал — ул. Уральская», внесены изменения в схему движения автобусного маршрута № 3. Введен новый экспрессный автобусный маршрут № 7Э сообщением «Автовокзал — мкр. Старт» с заездом на мкр. Дружба.
Сегодня маршрутная сеть Комсомольска состоит из 36 городских маршрутов - 32-х автобусных - общей протяженностью 815 км, 4-х трамвайных - общей протяженностью 90 км. Регулярные пассажирские перевозки на них осуществляют два муниципальных предприятия и частные перевозчики.
Всем перевозчикам, работающим на городских автобусных маршрутах, принадлежит около 400 автобусов (из них половина в частной собственности) и 40 трамвайных вагонов.
Ежедневно на городских маршрутах работают до 240 автобусов, из них 130 частных, и 25 трамваев.

Фото http://ymtram.mashke.org/russia/komsomolsk/komsomol12030.jpg

#Денис Объедкин#Новости#Хабаровский край#Общество
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