В Комсомольске совершенствуют систему пассажирских перевозок

КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ. 16 января. ВОСТОК-МЕДИА - Администрация Комсомольска-на-Амуре вносит изменения в систему пассажирских перевозок в города. С 15 января в городе возобновил работу автобусный маршрут №51, соединяющий Привокзальный микрорайон с Ленинским округом.

В 2012 году возобновлены регулярные перевозки пассажиров по автобусному маршруту № 2 «Автовокзал — ул. Уральская», внесены изменения в схему движения автобусного маршрута № 3. Введен новый экспрессный автобусный маршрут № 7Э сообщением «Автовокзал — мкр. Старт» с заездом на мкр. Дружба.

Сегодня маршрутная сеть Комсомольска состоит из 36 городских маршрутов - 32-х автобусных - общей протяженностью 815 км, 4-х трамвайных - общей протяженностью 90 км. Регулярные пассажирские перевозки на них осуществляют два муниципальных предприятия и частные перевозчики.

Всем перевозчикам, работающим на городских автобусных маршрутах, принадлежит около 400 автобусов (из них половина в частной собственности) и 40 трамвайных вагонов.

Ежедневно на городских маршрутах работают до 240 автобусов, из них 130 частных, и 25 трамваев.