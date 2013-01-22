В хабаровском Избиркоме обсудили проблемы формирования участковых избирательных комиссий

ХАБАРОВСК. 22 января. ВОСТОК-МЕДИА - В Избирательной комиссии Хабаровского края прошел семинар по вопросам формирования участковых избирательных комиссий.

Решено провести целый ряд таких кустовых семинаров с председателями территориальных избирательных комиссий.

На семинар в Хабаровске приглашены председатели территориальных избирательных комиссий пяти районов Хабаровска, а также Бикинского, Вяземского, Верхнебуреинского, имени Лазо, имени П.Осипенко, Нанайского и Хабаровского районов края.

В работе семинара принял участие заместитель председателя правительства края по вопросам внутренней политики Виктор Марценко.

Участникам рассказали о порядке формирования составов и резерва участковых избирательных комиссий, обратили внимание на особенности организации комиссий и их обучения.

Очередной семинар пройдет 24 января в Комсомольске – на - Амуре.

