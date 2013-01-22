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Posted 22 января 2013, 06:22

Published 22 января 2013, 06:22

Modified 17 сентября 2022, 13:18

Updated 17 сентября 2022, 13:18

В хабаровском Избиркоме обсудили проблемы формирования участковых избирательных комиссий

22 января 2013, 06:22
Решено провести в крае целый ряд таких семинаров

ХАБАРОВСК. 22 января. ВОСТОК-МЕДИА - В Избирательной комиссии Хабаровского края прошел семинар по вопросам формирования участковых избирательных комиссий.
Решено провести целый ряд таких кустовых семинаров с председателями территориальных избирательных комиссий.
На семинар в Хабаровске приглашены председатели территориальных избирательных комиссий пяти районов Хабаровска, а также Бикинского, Вяземского, Верхнебуреинского, имени Лазо, имени П.Осипенко, Нанайского и Хабаровского районов края.
В работе семинара принял участие заместитель председателя правительства края по вопросам внутренней политики Виктор Марценко.
Участникам рассказали о порядке формирования составов и резерва участковых избирательных комиссий, обратили внимание на особенности организации комиссий и их обучения.
Очередной семинар пройдет 24 января в Комсомольске – на - Амуре.

#Денис Объедкин#Новости#Хабаровский край#Общество
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