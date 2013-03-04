Статью 13 закона о ФСБ предложено изменить

В рамках имеющихся договорённостей сотрудники органов безопасности командируются в иностранные государства на срок от трёх до шести месяцев для оказания консультативной и методической помощи их специальным службам и правоохранительным органам при проведении оперативно-разыскных и специальных мероприятий. Вопрос о направлении указанных сотрудников в иностранные государства на постоянной основе в качестве советников и специалистов органов безопасности законодательно не урегулирован.