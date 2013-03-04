Статью 13 закона о ФСБ предложено изменить

Posted 3 марта 2013, 22:20
Published 3 марта 2013, 22:20
Modified 17 сентября 2022, 13:16
Updated 17 сентября 2022, 13:16
ВЛАДИВОСТОК. 4 марта. ВОСТОК-МЕДИА - Владимир Путин в соответствии с пунктом «г» статьи 84 Конституции Российской Федерации внёс в Государственную Думу проект федерального закона «О внесении изменения в статью 13 Федерального закона «О Федеральной службе безопасности».
Законопроект подготовлен в связи с необходимостью наделения органов федеральной службы безопасности правом направлять советников и специалистов органов безопасности в иностранные государства на постоянной основе по согласованию со специальными службами или с правоохранительными органами этих государств в целях повышения эффективности борьбы с преступлениями международного характера.
ФСБ России заключены соглашения о сотрудничестве и взаимодействии со специальными службами и с правоохранительными органами Республики Абхазия, Республики Южная Осетия и Киргизской Республики. В дальнейшем планируется заключение подобных соглашений с другими иностранными государствами.
В рамках имеющихся договорённостей сотрудники органов безопасности командируются в иностранные государства на срок от трёх до шести месяцев для оказания консультативной и методической помощи их специальным службам и правоохранительным органам при проведении оперативно-разыскных и специальных мероприятий. Вопрос о направлении указанных сотрудников в иностранные государства на постоянной основе в качестве советников и специалистов органов безопасности законодательно не урегулирован.
При этом, как показала практика, частая ротация сотрудников органов безопасности не способствует повышению эффективности борьбы с преступлениями международного характера.
Вместе с тем привлечение к работе в иностранных государствах советников и специалистов в целях оказания консультативной и экспертной помощи, обмена оперативной информацией, а также проведения совместных операций со специальными службами и с правоохранительными органами иностранных государств активно используется странами – членами НАТО.
В связи с изложенным в Федеральный закон «О федеральной службе безопасности» предлагается внести соответствующее изменение.
Распоряжением Президента статс-секретарь – заместитель директора ФСБ Юрий Горбунов назначен официальным представителем главы государства при рассмотрении законопроекта палатами Федерального Собрания.