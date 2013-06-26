Германские бизнесмены начали визит в Хабаровск с переговоров в мэрии краевого центра

Тем не менее, все больше деловых кругов Вестфалии проявляют заинтересованнос ть в развитии такого рода отношений из-за стабильного развития экономики Хабаровска. В сфере интересов германских бизнесменов, приехавших в Хабаровск, находятся такие виды производства как машиностроение, металлургия и электрооборудова ние, изготовление промышленных фильтров, высокопрочного стекла, дорожных покрытий, палубного оборудования для гражданских судов. Причем заинтересованнос ть эта проявляется не только как поиск рынков сбыта своей продукции, но и как подбор партнеров для совместных проектов, а также поставок сырья для тяжелой промышленности. Германские бизнесмены пробудут в краевой столице несколько дней, здесь у них запланированы встречи с представителями хабаровского бизнеса. Эти переговоры начнутся уже завтра.