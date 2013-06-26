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Posted 26 июня 2013, 04:34

Published 26 июня 2013, 04:34

Modified 17 сентября 2022, 13:04

Updated 17 сентября 2022, 13:04

Германские бизнесмены начали визит в Хабаровск с переговоров в мэрии краевого центра

26 июня 2013, 04:34
Деловые встречи начнутся завтра

ХАБАРОВСК. 26 июня. ВОСТОК-МЕДИА – Вице-мэр Хабаровска Валерий Лебеда встретился с делегацией из Германии. Гости из самой северной части этой страны – Вестфалии – прибыли в Хабаровск, чтобы познакомиться с экономическим и инвестиционным потенциалом дальневосточной столицы, сообщили «Восток-Медиа» в пресс-службе мэрии Хабаровска.

В составе делегации были представители 8 крупных компаний северо-западной части Германии. Северный Рейн (Вестфалия) является одним из самых технологически развитых регионов Западной Европы. Товарооборот с Россией этой части ФРГ составляет 17 процентов от общего объема совершаемых сделок, но пока в нем не учитывается объем торговых сделок с дальневосточной частью нашей страны – сотрудничество между регионами пока находится в зачаточном состоянии.

Тем не менее, все больше деловых кругов Вестфалии проявляют заинтересованность в развитии такого рода отношений из-за стабильного развития экономики Хабаровска. В сфере интересов германских бизнесменов, приехавших в Хабаровск, находятся такие виды производства как машиностроение, металлургия и электрооборудование, изготовление промышленных фильтров, высокопрочного стекла, дорожных покрытий, палубного оборудования для гражданских судов. Причем заинтересованность эта проявляется не только как поиск рынков сбыта своей продукции, но и как подбор партнеров для совместных проектов, а также поставок сырья для тяжелой промышленности. Германские бизнесмены пробудут в краевой столице несколько дней, здесь у них запланированы встречи с представителями хабаровского бизнеса. Эти переговоры начнутся уже завтра.

#Денис Объедкин#Новости#Хабаровский край#Экономика
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