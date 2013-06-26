Германские бизнесмены начали визит в Хабаровск с переговоров в мэрии краевого центра

Posted 26 июня 2013, 04:34
Published 26 июня 2013, 04:34
Modified 17 сентября 2022, 13:04
Updated 17 сентября 2022, 13:04
ХАБАРОВСК. 26 июня. ВОСТОК-МЕДИА – Вице-мэр Хабаровска Валерий Лебеда встретился с делегацией из Германии. Гости из самой северной части этой страны – Вестфалии – прибыли в Хабаровск, чтобы познакомиться с экономическим и инвестиционным потенциалом дальневосточной столицы, сообщили «Восток-Медиа» в пресс-службе мэрии Хабаровска.
В составе делегации были представители 8 крупных компаний северо-западной части Германии. Северный Рейн (Вестфалия) является одним из самых технологически развитых регионов Западной Европы. Товарооборот с Россией этой части ФРГ составляет 17 процентов от общего объема совершаемых сделок, но пока в нем не учитывается объем торговых сделок с дальневосточной частью нашей страны – сотрудничество между регионами пока находится в зачаточном состоянии.
Тем не менее, все больше деловых кругов Вестфалии проявляют заинтересованнос