Группировку сутенеров ликвидировали на Камчатке

Posted 26 июня 2013, 04:05
Published 26 июня 2013, 04:05
Modified 17 сентября 2022, 13:04
Updated 17 сентября 2022, 13:04
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ. 26 июня. ВОСТОК-МЕДИА – Шестеро жителей столицы края задержаны за организацию интим-конторы. Уголовное дело возбуждено по двум статьям.
«Следователи установили, что в июне этого года житель Петропавловска-Камчатского решил подзаработать на предоставлении интимных услуг. Подыскав пятерых помощников, он активно стал привлекать женщин в возрасте от 18 до 30 лет. Обещая заработок до 200 тысяч рублей и гарантии безопасности, он сумел завлечь более 30 жриц любви. Организатор подыскивал помещения, обеспечивал доставку девушек до клиентов, а также устанавливал цену за предоставленные услуги сексуального характера», – рассказала ИА «Кам 24» официальный представитель следственного комитета по Камчатскому краю Елена Матафонова.
По ее словам, предварительные материалы были собраны оперативниками управления МВД по Дальневосточному федеральному округу. Сейчас все шесть подозреваемых задержаны и дают показания. В отношении них возбуждено уголовное дело по двум статьям уголовного кодекса России: «Вовлечение в занятие проституцией совершенное организованной группой» и «Деяния, направленные на организацию занятия проституцией другими лицами».
Фото news.nikcity.com