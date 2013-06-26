Группировку сутенеров ликвидировали на Камчатке

«Следователи установили, что в июне этого года житель Петропавловска-Камчатского решил подзаработать на предоставлении интимных услуг. Подыскав пятерых помощников, он активно стал привлекать женщин в возрасте от 18 до 30 лет. Обещая заработок до 200 тысяч рублей и гарантии безопасности, он сумел завлечь более 30 жриц любви. Организатор подыскивал помещения, обеспечивал доставку девушек до клиентов, а также устанавливал цену за предоставленные услуги сексуального характера», – рассказала ИА «Кам 24» официальный представитель следственного комитета по Камчатскому краю Елена Матафонова.