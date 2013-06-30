"Луч-Энергия" выступит в Приморской филармонии

Posted 30 июня 2013, 02:15
Published 30 июня 2013, 02:15
Modified 17 сентября 2022, 13:04
Updated 17 сентября 2022, 13:04
ВЛАДИВОСТОК. 30 ИЮНЯ. ВОСТОК–МЕДИА – 1 июля «Луч-Энергия» встретится с болельщиками в малом зале приморской краевой филармонии (ул. Светланская, 15). Начало в 19:00.
На встрече будут присутствовать главный тренер команды Александр Григорян, исполнительный директор клуба Анатолий Безняк, а также некоторые игроки команды, сообщает сайт футбольного клуба.
А накануне разгромом подольского «Витязя» «Луч» завершил московские сборы. На стадионе «Октябрь» подопечные Александра Григоряна одержали крупную победу со счетом 3:0. Голы на свой счет записали Александр Тихоновецкий (2) и Ринат Мавлетдинов.
В рамках московского сбора желто-синие также сыграли с с красноярским "Енисеем" - 1:1, а "Уфе" и московскому "Торпедо" наша команда уступила со счетом 1:2 и 0:1 соответственно.