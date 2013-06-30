Общественной палате Сахалина предложили консультировать избирателей

Posted 30 июня 2013, 00:09
Published 30 июня 2013, 00:09
Modified 17 сентября 2022, 13:04
Updated 17 сентября 2022, 13:04
ЮЖНО-САХАЛИНСК. 30 июня. ВОСТОК-МЕДИА - Одной из главных задач Общественной палаты Сахалинской области губернатор Александр Хорошавин назвал реализацию новых форм взаимодействия власти и гражданского общества. Речь идет об общественной экспертизе и общественном контроле, выработке рекомендаций для органов власти и управления.
На прошедшей в субботу встрече губернатор предложил Общественной палате оказывать консультативную помощь избирателям на сентябрьских выборах в органы местного самоуправления. На Сахалине они пройдут в 14 муниципальных образованиях.
По поручению Александра Хорошавина в области уже создано около 10 общественных советов при органах власти, занимающихся выработкой сбалансированных рекомендаций по ключевым, зачастую злободневным вопросам. Как считает губернатор, крайне важно, чтобы подобные советы начали действовать и на муниципальном, самом близком к островитянам уровне.
Фото: adm.sakhalin.ru