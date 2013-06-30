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Posted 30 июня 2013, 00:09

Published 30 июня 2013, 00:09

Modified 17 сентября 2022, 13:04

Updated 17 сентября 2022, 13:04

Общественной палате Сахалина предложили консультировать избирателей

30 июня 2013, 00:09
Такую идею в преддверии муниципальных выборов губернатор высказал на встрече с активными жителями региона

ЮЖНО-САХАЛИНСК. 30 июня. ВОСТОК-МЕДИА - Одной из главных задач Общественной палаты Сахалинской области губернатор Александр Хорошавин назвал реализацию новых форм взаимодействия власти и гражданского общества. Речь идет об общественной экспертизе и общественном контроле, выработке рекомендаций для органов власти и управления.

На прошедшей в субботу встрече губернатор предложил Общественной палате оказывать консультативную помощь избирателям на сентябрьских выборах в органы местного самоуправления. На Сахалине они пройдут в 14 муниципальных образованиях.

По поручению Александра Хорошавина в области уже создано около 10 общественных советов при органах власти, занимающихся выработкой сбалансированных рекомендаций по ключевым, зачастую злободневным вопросам. Как считает губернатор, крайне важно, чтобы подобные советы начали действовать и на муниципальном, самом близком к островитянам уровне.

Фото: adm.sakhalin.ru

#Денис Объедкин#Новости#Общество#Сахалинская область
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