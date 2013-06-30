Общественной палате Сахалина предложили консультировать избирателей

По поручению Александра Хорошавина в области уже создано около 10 общественных советов при органах власти, занимающихся выработкой сбалансированных рекомендаций по ключевым, зачастую злободневным вопросам. Как считает губернатор, крайне важно, чтобы подобные советы начали действовать и на муниципальном, самом близком к островитянам уровне.