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Posted 2 июля 2013, 02:16

Published 2 июля 2013, 02:16

Modified 17 сентября 2022, 13:04

Updated 17 сентября 2022, 13:04

Во Владивостоке памятник Высоцкому появится в ближайшие недели

2 июля 2013, 02:16
Монумент откроют в Театральном сквере

ВЛАДИВОСТОК. 2 июля. ВОСТОК-МЕДИА - В ближайшие недели во Владивостоке появится памятник Владимиру Высоцкому. Скульптура будет установлена в Театральном сквере в конце июля.

Почти два года глава Владивостока тщательно выбирал среди многих эскизов, предлагаемых скульпторами, «своего» Высоцкого. Лучший на его взгляд вариант предложил 28-летний владивостокский скульпторПетр Чегодаев. Интересно, что памятник – музыкальный, и песни артиста будут звучать круглосуточно и весь год.

Отметим, что скульптура создается на личные средства людей, неравнодушных к творчеству артиста. Поэтому памятник будет подарком жителям города – сообщает администрация Владивостока.

Фото: novostiua

#Денис Объедкин#Новости#Общество
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