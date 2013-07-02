Во Владивостоке памятник Высоцкому появится в ближайшие недели

Posted 2 июля 2013, 02:16
Published 2 июля 2013, 02:16
Modified 17 сентября 2022, 13:04
Updated 17 сентября 2022, 13:04
ВЛАДИВОСТОК. 2 июля. ВОСТОК-МЕДИА - В ближайшие недели во Владивостоке появится памятник Владимиру Высоцкому. Скульптура будет установлена в Театральном сквере в конце июля.
Почти два года глава Владивостока тщательно выбирал среди многих эскизов, предлагаемых скульпторами, «своего» Высоцкого. Лучший на его взгляд вариант предложил 28-летний владивостокский скульпторПетр Чегодаев. Интересно, что памятник – музыкальный, и песни артиста будут звучать круглосуточно и весь год.
Отметим, что скульптура создается на личные средства людей, неравнодушных к творчеству артиста. Поэтому памятник будет подарком жителям города – сообщает администрация Владивостока.
Фото: novostiua