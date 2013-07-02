Во Владивостоке памятник Высоцкому появится в ближайшие недели

Почти два года глава Владивостока тщательно выбирал среди многих эскизов, предлагаемых скульпторами, «своего» Высоцкого. Лучший на его взгляд вариант предложил 28-летний владивостокский скульпторПетр Чегодаев. Интересно, что памятник – музыкальный, и песни артиста будут звучать круглосуточно и весь год.