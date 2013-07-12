На Сахалине начали отмечать "особый праздник"

От имени руководства региона ветеранов, заслуженных работников и трудовые коллективы рыбопромышленной отрасли поздравил первый заместитель губернатора Константин Строганов. Он подчеркнул: «День рыбака в Сахалинской области – особый праздник: к нему причастны все жители. Это праздник мужественных, отважных и героических людей. Благодаря вам и вашему труду наш регион получил статус рыбной державы. Вы - слава рыбной отрасли и нашего острова».