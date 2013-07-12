На Сахалине начали отмечать "особый праздник"

Posted 12 июля 2013, 03:04
Published 12 июля 2013, 03:04
Modified 15 декабря 2023, 06:45
Updated 15 декабря 2023, 06:45
ЮЖНО-САХАЛИНСК. 12 июля. ВОСТОК-МЕДИА – В связи с праздником работников рыбопромышленной отрасли в Сахалинской области прошло первое торжественное мероприятие. Как сообщает пресс-служба правительства области, почётные грамоты получили бригадир фирмы «Катамаран» Георгий Алтынник, начальник цеха рыбопереработки «Сахалинской торгово-производственной компании-2006» Тамара Кирюшина, заведующая хозяйством ООО «Янтарное» Галина Мищенко, коллективы Поронайского зверосовхоза, Таранайского лососёвого завода, рыбодобывающего предприятия «Соловьевка».
Благодарственные письма губернатора Александра Хорошавина вручены руководителю рыбного хозяйства «Владимирово» Евгению Зальцману, коллективу отдела безопасности мореплавания, сертификации и наблюдения за флотом предприятия и ведущему рыбоводу «Сахалинрыбвода» Ирине Черновой, третьему механику ООО «Пилигрим» Сергею Зайкову.
От имени руководства региона ветеранов, заслуженных работников и трудовые коллективы рыбопромышленной отрасли поздравил первый заместитель губернатора Константин Строганов. Он подчеркнул: «День рыбака в Сахалинской области – особый праздник: к нему причастны все жители. Это праздник мужественных, отважных и героических людей. Благодаря вам и вашему труду наш регион получил статус рыбной державы. Вы - слава рыбной отрасли и нашего острова».
Также в минувший четверг были вручены почётные грамоты и благодарственные письма регионального агентства по рыболовству, облдумы и Росрыболовства.
Фото: admsakhalin.ru