Выгодное предложение хабаровским врачам

Posted 17 июля 2013, 21:09
Published 17 июля 2013, 21:09
Modified 17 сентября 2022, 13:04
Updated 17 сентября 2022, 13:04
ХАБАРОВСК. 18 июля. ВОСТОК-МЕДИА. Татьяна Бершадская – Встреча министров здравоохранения Южной Кореи Джонг Хо Вонга и Хабаровского края Александра Витько прошла в дальневосточной столице. Стороны обсудили вопросы сотрудничества в сфере обучения кадров и лечения пациентов.
Александр Витько отметил, что у дальневосточного региона с Южной Кореей существуют долгие крепкие отношения. Следует развивать их дальше по нескольким направлениям.
«Первое – нужно познакомиться со здравоохранением Южной Кореи. Сегодня это очень хорошая медицинская школа. Для нас важно общение с корейской стороной. Второе направление – это обучение наших специалистов. Новые технологии вводятся, мы не успеваем идти в ногу с миром. В Корее все это развито, мы должны использовать такие возможности и обучать своих специалистов на их базе», - рассказал Александр Витько.
Корейская сторона предлагает очень выгодные условия по обучению наших специалистов. Проживание оплачивает принимающая сторона.
За последние годы в Корее повысили свою квалификацию более 50 специалистов из Хабаровского края.
Фото: РИА «Восток-Медиа»