Выгодное предложение хабаровским врачам

«Первое – нужно познакомиться со здравоохранением Южной Кореи. Сегодня это очень хорошая медицинская школа. Для нас важно общение с корейской стороной. Второе направление – это обучение наших специалистов. Новые технологии вводятся, мы не успеваем идти в ногу с миром. В Корее все это развито, мы должны использовать такие возможности и обучать своих специалистов на их базе», - рассказал Александр Витько.