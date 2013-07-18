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Posted 17 июля 2013, 21:09

Published 17 июля 2013, 21:09

Modified 17 сентября 2022, 13:04

Updated 17 сентября 2022, 13:04

Выгодное предложение хабаровским врачам

17 июля 2013, 21:09
Южная Корея научит дальневосточных медиков, как идти в ногу со временем

ХАБАРОВСК. 18 июля. ВОСТОК-МЕДИА. Татьяна Бершадская – Встреча министров здравоохранения Южной Кореи Джонг Хо Вонга и Хабаровского края Александра Витько прошла в дальневосточной столице. Стороны обсудили вопросы сотрудничества в сфере обучения кадров и лечения пациентов.

Александр Витько отметил, что у дальневосточного региона с Южной Кореей существуют долгие крепкие отношения. Следует развивать их дальше по нескольким направлениям.

«Первое – нужно познакомиться со здравоохранением Южной Кореи. Сегодня это очень хорошая медицинская школа. Для нас важно общение с корейской стороной. Второе направление – это обучение наших специалистов. Новые технологии вводятся, мы не успеваем идти в ногу с миром. В Корее все это развито, мы должны использовать такие возможности и обучать своих специалистов на их базе», - рассказал Александр Витько.

Корейская сторона предлагает очень выгодные условия по обучению наших специалистов. Проживание оплачивает принимающая сторона.

За последние годы в Корее повысили свою квалификацию более 50 специалистов из Хабаровского края.

Фото: РИА «Восток-Медиа»

#Денис Объедкин#Новости#Хабаровский край#Общество
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