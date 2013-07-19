На трассе "Владивосток-Хабаровск" увеличен скоростной режим

Posted 19 июля 2013, 05:13
Published 19 июля 2013, 05:13
Modified 17 сентября 2022, 13:04
Updated 17 сентября 2022, 13:04
ВЛАДИВОСТОК. 19 июля. ВОСТОК-МЕДИА - На участке федеральной трассы М-60 «Хабаровск - Владивосток» от остановки «Фабрика «Заря» до улицы Пшеницына изменился скоростной режим - теперь от «Зари» до «Лесной Заимки» автомобилистам разрешено двигаться со скоростью 80 километров в час. Соответствующие постановлению администрации Приморского края дорожные знаки установлены муниципальным предприятием «Дороги Владивостока».
Постановлением установлена максимальная разрешённая скорость на следующих участках дорог:
· на участке км 725 - км 752 автомобильной дороги общего пользования федерального значения А-370 "Уссури" Хабаровск - Владивосток - не более 90 км/час.
· на участке от остановки "Фабрика "Заря" по проспекту 100 лет Владивостоку до остановки "Санаторная" по ул. Маковского автомобильной дороги общего пользования местного значения въездной магистрали от остановки "Фабрика "Заря" до остановки "Лесная Заимка" - не более 80 км/час – сообщает администрация города.
На автомобильной дороге общего пользования регионального значения пос. Новый - полуостров Де-Фриз - Седанка - бухта Патрокл с низководным мостом (эстакадой) Де-Фриз – Седанка:
· пос. Новый - полуостров Де-Фриз - не более 100 км/час.
· полуостров Де-Фриз - Седанка с низководным мостом (эстакадой) - не более 90 км/час.
· Седанка - км 23 - не более 80 км/час.
· км 23 - бухта Патрокл - не более 70 км/час.