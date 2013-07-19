На трассе "Владивосток-Хабаровск" увеличен скоростной режим

· на участке от остановки "Фабрика "Заря" по проспекту 100 лет Владивостоку до остановки "Санаторная" по ул. Маковского автомобильной дороги общего пользования местного значения въездной магистрали от остановки "Фабрика "Заря" до остановки "Лесная Заимка" - не более 80 км/час – сообщает администрация города.