Главный приморский дирижер откроет музыкальный фестиваль в Австрии

Posted 21 июля 2013, 22:26
Published 21 июля 2013, 22:26
Modified 14 декабря 2023, 16:05
Updated 14 декабря 2023, 16:05
ВЛАДИВОСТОК. 22 июля. ВОСТОК-МЕДИА – Художественный руководитель и главный дирижёр Приморского театра оперы и балета Антон Лубченко 15 сентября в Австрии откроет крупнейший музыкальный фестиваль «Brucknerfest Linz». На церемонию открытия фестиваля также приглашён губернатор Приморского края Владимир Миклушевский.
«Brucknerfest Linz» (Брюкнерфест) – это музыкальный фестиваль, названный так в честь Антона Брюкнера (1824-1896), австрийского композитора. Проходит он в городе Линце, в Bruckner House.
В 2013 году в концертах фестиваля примут участие такие величайшие музыканты, как Юрий Темирканов, Лев Мазель, Семён Бычков, Денис Мацуев, Николай Луганский, Эманнуэль Акс, Никита Борисоглебский, и многие другие. Впервые фестиваль приглашён открывать российский дирижёр.
Среди почётных гостей на концерте ожидаются президент Австрии Хайнц Фишер, министр культуры Австрии Клаудиа Шмид, специальный представитель президента РФ по культуре Михаил Швыдкой.
Фото: http://primorsky.ru