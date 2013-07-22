Главный приморский дирижер откроет музыкальный фестиваль в Австрии

В 2013 году в концертах фестиваля примут участие такие величайшие музыканты, как Юрий Темирканов, Лев Мазель, Семён Бычков, Денис Мацуев, Николай Луганский, Эманнуэль Акс, Никита Борисоглебский, и многие другие. Впервые фестиваль приглашён открывать российский дирижёр.