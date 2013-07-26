Из-за непогоды "забуксовал" второй этап чемпионата ЕАО по драг-рейсингу

Заявки на участие в турнире прислали более 30 автогонщиков из ЕАО, Хабаровского края и Амурской области. Участники заездов были распределены на 5 групп по классу машин – от 1600 и выше 6400 кубических сантиметров. Первый этап соревнований прошёл в поселке Аэропорт Биробиджанского района в начале июня. Трассу проложили прямо по старому взлётному полю, которое идеально подошло для этой цели. В результате неофициальный командный зачёт выиграли гонщики из Хабаровска, занявшие наибольшее количество призовых мест.