Из-за непогоды "забуксовал" второй этап чемпионата ЕАО по драг-рейсингу

Posted 26 июля 2013, 02:47
Published 26 июля 2013, 02:47
Modified 17 сентября 2022, 13:02
Updated 17 сентября 2022, 13:02
БИРОБИДЖАН. 26 июля. ВОСТОК-МЕДИА - Проливные дожди, накрывшие ЕАО, помешали провести второй этап открытого чемпионата области по драг-рейсингу на призы областного парламента. Об этом сообщили в управлении по связям со средствами массовой информации и информатизации Законодательного собрания ЕАО.
Заявки на участие в турнире прислали более 30 автогонщиков из ЕАО, Хабаровского края и Амурской области. Участники заездов были распределены на 5 групп по классу машин – от 1600 и выше 6400 кубических сантиметров. Первый этап соревнований прошёл в поселке Аэропорт Биробиджанского района в начале июня. Трассу проложили прямо по старому взлётному полю, которое идеально подошло для этой цели. В результате неофициальный командный зачёт выиграли гонщики из Хабаровска, занявшие наибольшее количество призовых мест.
«Жаль, что непогода нарушила график проведения соревнований. Но это не помешает нам завершить чемпионат. Приглашаю автогонщиков принять участие во втором этапе турнира, который состоится 3 августа. Уверен, что и зрителей будет, как всегда, много», - выразил уверенность председатель областного парламента Анатолий Тихомиров.
По словам председателя Федерации автомобильного спорта ЕАО Евгения Селезнева, изменение расписания заездов не отразится на ходе соревнований. Третий – заключительный – этап чемпионата пройдёт, как и планировалось, в конце августа, а его победителю будет вручен кубок Законодательного собрания.
Фото с сайта www.zseao.ru