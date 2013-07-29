Вступил в силу многоразовый налоговый вычет с недвижимости

Posted 28 июля 2013, 22:59
Published 28 июля 2013, 22:59
Modified 14 декабря 2023, 16:09
Updated 14 декабря 2023, 16:09
ВЛАДИВОСТОК. 29 июля. ВОСТОК-МЕДИА - Россияне, купившие землю, дом, дачу, собственную квартиру или комнату в коммуналке, а также ремонтирующие жилье, отныне вправе получить налоговый имущественный вычет сразу на несколько объектов недвижимости. До сих пор вычет давался только раз в жизни и лишь на один объект.
Правда, сам размер "компенсации" за приобретение остался прежним - 2 млн рублей. Изменения предусмотрены Федеральным законом N 212-ФЗ "О внесении изменения в статью 220 части второй Налогового кодекса Российской Федерации, который подписал президент России Владимир Путин.
Раньше налогоплательщикам не всегда удавалось использовать свой налоговый вычет полностью. Например, земельный участок может быть дешевле двух миллионов рублей. Но после использования вычета остаток от двух миллионов "сгорал", а теперь его можно использовать при покупке другого объекта. Также нововведения позволяют каждому из членов семьи использовать свой вычет самостоятельно: при покупке одной квартиры в равных долях супруги смогут уменьшить налоговую базу семейного дохода сразу на 4 млн рублей. Поэтому максимальную выгоду для себя смогут извлечь именно семьи. Налоговые вычеты распространят и на детей до 18 лет, сообщает РБК.