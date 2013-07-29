Вступил в силу многоразовый налоговый вычет с недвижимости

Раньше налогоплательщикам не всегда удавалось использовать свой налоговый вычет полностью. Например, земельный участок может быть дешевле двух миллионов рублей. Но после использования вычета остаток от двух миллионов "сгорал", а теперь его можно использовать при покупке другого объекта. Также нововведения позволяют каждому из членов семьи использовать свой вычет самостоятельно: при покупке одной квартиры в равных долях супруги смогут уменьшить налоговую базу семейного дохода сразу на 4 млн рублей. Поэтому максимальную выгоду для себя смогут извлечь именно семьи. Налоговые вычеты распространят и на детей до 18 лет, сообщает РБК.