На Сахалине железнодорожников привлекут к ответственности

Posted 2 августа 2013, 01:28
Published 2 августа 2013, 01:28
Modified 14 декабря 2023, 16:04
Updated 14 декабря 2023, 16:04
ЮЖНО-САХАЛИНСК. 2 августа. ВОСТОК-МЕДИА – В этом году в области по вине железнодорожников уже возникло четыре пожара, минерализованные полосы так и не обустраиваются, территория захламлена горючими материалами, сообщает ИА «Сахалин-Курилы».
Региональное министерство лесного и охотничьего хозяйства направило обращения в областную, транспортную и природоохранную прокуратуры, но официальных ответов минсельхоз пока не дождался.
По словам прокурора Сахалинской транспортной прокуратуры Егора Корчака, по письмам ведётся работа. «Причина нарушений - в отсутствии техники и кадров. Мы не можем наказать всех, – заявил Егор Корчак. – Минполоса от этого не появится, а порубочные остатки с полос отвода не исчезнут. Есть смысл обратиться в Москву, в центральную дирекцию управления «РЖД». От местного руководства выделения дополнительных средств на эти мероприятия мы потребовать не можем».
Прокурор также пояснил, что дело сдвинется с мертвой точки только в следующем году. Всего в московском суде - четыре иска от Сахалинской транспортной прокуратуры. В них содержатся требования обновить все минерализованные полосы, создать новые там, где их нет. Егор Корчак предположил, что, возможно, только в январе 2014 года решения по искам вступят в законную силу и не раньше апреля 2014 года начнётся устранение нарушений.
Фото: sbchf.narod.ru