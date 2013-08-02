На Сахалине железнодорожников привлекут к ответственности

Прокурор также пояснил, что дело сдвинется с мертвой точки только в следующем году. Всего в московском суде - четыре иска от Сахалинской транспортной прокуратуры. В них содержатся требования обновить все минерализованные полосы, создать новые там, где их нет. Егор Корчак предположил, что, возможно, только в январе 2014 года решения по искам вступят в законную силу и не раньше апреля 2014 года начнётся устранение нарушений.