Во Владивостоке вынесен обвинительный приговор престарелому педофилу



Следствием и судом установлено, что 1 июля 2012 года подсудимый под предлогом угощения мороженым заманил к себе в квартиру в доме по проспекту Красного Знамени в городе Владивостоке трех малолетних детей. В квартире он продемонстрировал перед ними свои половые органы, а также, используя беспомощное состояние одного из детей, совершил в отношении него насильственные действия сексуального характера.