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Posted 3 августа 2013, 03:27

Published 3 августа 2013, 03:27

Modified 17 сентября 2022, 13:02

Updated 17 сентября 2022, 13:02

Во Владивостоке вынесен обвинительный приговор престарелому педофилу

3 августа 2013, 03:27
Сюжет
Происшествие
Суд назначил ему серьезное наказание

ВЛАДИВОСТОК. 3 августа. ВОСТОК-МЕДИА - Во Владивостоке вынесен обвинительный приговор местному жителю, развращавшему соседских детей.

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора 61-летнему мужчине. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера), ч. 2 ст. 135 УК РФ (развратные действия).


Следствием и судом установлено, что 1 июля 2012 года подсудимый под предлогом угощения мороженым заманил к себе в квартиру в доме по проспекту Красного Знамени в городе Владивостоке трех малолетних детей. В квартире он продемонстрировал перед ними свои половые органы, а также, используя беспомощное состояние одного из детей, совершил в отношении него насильственные действия сексуального характера.


Суд назначил ему наказание в виде 16 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, сообщила старший помощник руководителя управления Аврора Римская.

#Денис Объедкин#Новости#Происшествие
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