Выступают доярки и дояры

Posted 13 августа 2013, 04:19
Published 13 августа 2013, 04:19
Modified 14 декабря 2023, 16:10
Updated 14 декабря 2023, 16:10
ЮЖНО-САХАЛИНСК. 13 августа. ВОСТОК-МЕДИА – Минсельхоз Сахалинской области объявил, что 30 августа на летней доильной площадке СПК «Соколовский» пройдёт 19-й региональный конкурс операторов машинного доения коров.
Цели такого профессионального состязания – повысить эффективность производства и качества работы в молочном животноводстве; соблюдения зоотехнических и ветеринарных требований к содержанию коров; совершенствовать теоретические и практические знания при использовании оборудования на фермах.
Победителей и других участников конкурса ждут ценные подарки, поощрительные призы.
Сейчас в хозяйствах проходят отборочные соревнования, лучшие мастера отправятся на областной конкурс, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства, торговли и продовольствия на сайте правительства Сахалинской области.
Фото: admsakhalin.ru