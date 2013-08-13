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Posted 13 августа 2013, 04:19

Published 13 августа 2013, 04:19

Modified 14 декабря 2023, 16:10

Updated 14 декабря 2023, 16:10

Выступают доярки и дояры

13 августа 2013, 04:19
К областному конкурсу операторов машинного доения коров готовятся на Сахалине

ЮЖНО-САХАЛИНСК. 13 августа. ВОСТОК-МЕДИА – Минсельхоз Сахалинской области объявил, что 30 августа на летней доильной площадке СПК «Соколовский» пройдёт 19-й региональный конкурс операторов машинного доения коров.

Цели такого профессионального состязания – повысить эффективность производства и качества работы в молочном животноводстве; соблюдения зоотехнических и ветеринарных требований к содержанию коров; совершенствовать теоретические и практические знания при использовании оборудования на фермах.

Победителей и других участников конкурса ждут ценные подарки, поощрительные призы.

Сейчас в хозяйствах проходят отборочные соревнования, лучшие мастера отправятся на областной конкурс, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства, торговли и продовольствия на сайте правительства Сахалинской области.

Фото: admsakhalin.ru

#Денис Объедкин#Новости#Экономика#Сахалинская область
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