Сахалинка взяла Кубок России по сноуборду

Соревнования проходят в городе Куса Челябинской области на горнолыжном курорте «Евразия». Несмотря на холодную погоду - минус 23, в соревнованиях приняли участие 27 мужчин и 4 женщины из девяти российских регионов. Победу на первом этапе среди мужчин одержал представитель Уфы Артур Шайхутдинов.