Сахалинка взяла Кубок России по сноуборду

Posted 23 декабря 2013, 11:00
Published 23 декабря 2013, 11:00
Modified 17 сентября 2022, 12:34
Updated 17 сентября 2022, 12:34
Сахалинка Карина Величко выиграла первый этап кубка России по сноуборду. Как сообщили в пресс-службе регионального министерства спорта, туризма и молодёжной политики, островитянка стала лучшей в дисциплине биг-эйр.
Соревнования проходят в городе Куса Челябинской области на горнолыжном курорте «Евразия». Несмотря на холодную погоду - минус 23, в соревнованиях приняли участие 27 мужчин и 4 женщины из девяти российских регионов. Победу на первом этапе среди мужчин одержал представитель Уфы Артур Шайхутдинов.
Фото: stimol.admsakhalin.ru