В Хабаровском крае за 3 года решат проблему жилья для сирот

Однако, по мнению губернатора, нужно решать не столько вопрос очередей, сколько в целом проблему сиротства. Для этого, с одной стороны, необходимо изменить отношение чиновников среднего звена к институту семьи, чтобы в конечном итоге ячейки общества оставались целостными, а не рассыпались. С другой — продолжать стимулировать усыновителей, в первую очередь — материально. Сейчас в крае развивается институт замещающих семей, благодаря чему 2 детских дома оказались закрыты — их воспитанники нашли себе новых родителей. Власти поддерживают усыновителей — каждая такая семья получает ежегодно около 270 тысяч рублей из краевого бюджета, а также 250 тысяч рублей при усыновлении.