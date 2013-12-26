В Хабаровском крае за 3 года решат проблему жилья для сирот

Posted 26 декабря 2013, 06:59
Published 26 декабря 2013, 06:59
Modified 17 сентября 2022, 12:32
Updated 17 сентября 2022, 12:32
Проблему очереди на жилплощадь, которую десятками лет формировали дети-сироты, власти Хабаровского края намерены решить за ближайшие три года. Об этом заявил губернатор Вячеслав Шпорт в ходе итоговой пресс-конференции.
По его словам, действующая в регионе программа позволила в прошлом году выделить для сирот 110 квартир, в текущем — в 4 раза больше. На 2014 год запланированы к сдаче 600 квартир. На сегодняшний день в очереди на получение жилья состоит более 2 тысяч детей-сирот.
Однако, по мнению губернатора, нужно решать не столько вопрос очередей, сколько в целом проблему сиротства. Для этого, с одной стороны, необходимо изменить отношение чиновников среднего звена к институту семьи, чтобы в конечном итоге ячейки общества оставались целостными, а не рассыпались. С другой — продолжать стимулировать усыновителей, в первую очередь — материально. Сейчас в крае развивается институт замещающих семей, благодаря чему 2 детских дома оказались закрыты — их воспитанники нашли себе новых родителей. Власти поддерживают усыновителей — каждая такая семья получает ежегодно около 270 тысяч рублей из краевого бюджета, а также 250 тысяч рублей при усыновлении.
Фото: РИА «Восток-Медиа»