Хабаровские болельщики остались недовольны "Фетисов Ареной"

Несмотря на проигрыш «Амура», болельщики сильно не расстроились, многие из них признавались, что главной целью поездки было поддержать команду, а это у них получилось. «Мне очень понравились хабаровские болельщики, они отлично показали себе во время игры. И вообще я считаю, что дальневосточные болельщики — одни из лучших. Хотелось бы, чтобы такие игры были чаще, а фанаты приходили в таком количестве и на дружеские встречи», — поделился на пресс конференции тренер ХК «Адмирал» Сергей Светлов.