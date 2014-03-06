Хабаровские болельщики остались недовольны "Фетисов Ареной"

Posted 6 марта 2014, 02:39
Published 6 марта 2014, 02:39
Modified 17 сентября 2022, 12:21
Updated 17 сентября 2022, 12:21
Хабаровский десант болельщиков «Амура» вернулся домой после двухдневного путешествия во Владивосток на заключительный матч регулярного хоккейного чемпионата перед плей-офф. Добирались фанаты до приморской столицы разными способами: большинство прибыло на поезде, некоторые ради долгожданной игры потратились на самолет, кто-то рискнул ехать на своей машине.
«Дорога, конечно, не особо радовала, около 50-ти километров просто «гравийки». Когда приехали во Владивосток, «Фетисов Арена» внешне понравилась, с нетерпением ждали вечера», — рассказала корреспонденту РИА «Восток-Медиа» хабаровчанка Татьяна Москвина.
Ждать матча хабаровчанам пришлось до 8 часов вечера. На парковке ледового дворца фанатов «Амура» ждали их «коллеги» по клубу «Адмирал». Одинаковые цвета команд соперников, болельщиков соединили в одно целое. «Сине-белые» и «бело-синие» общались, обсуждали предстоящий матч. И с удовольствием вместе фотографировались. Для фанатов «Адмирала» приезд хабаровчан стал ожидаемым и долгожданным.
На входе всех фанатов ожидал сюрприз, волонтеры раздавали Георгиевские ленточки, а дамы получали розы к 8 Марта. Весьма странное расположение секторов и мест в ледовой арене хабаровчан не порадовало.
«Мы очень долго искали свои места. У них нет даже нормальных табличек, то под лестницей наклейка, то на перилах, а когда расселись, поняли, что из-за расположения рядов нам пол поля просто не видно», — поделился Николай Крылов.
Начало матча ознаменовалось барабанной дробью и кричалками хабаровчан — 150 человек перекрикивали 5-тысячную арену. Разнообразие поражало всех. Стандартные «Сине-белые самые смелые!» и «Амур вперед!» сменялись приветствиями в адрес приморцев. Фан-сектор на некоторое время даже становился хором. Болельщики исполняли «Катюшу» и «Три танкиста» На такое разнообразие хабаровчан владивостокцы отвечали «Адмирал! Владивосток!».
После матча в социальных сетях стали появляться отзывы болельщиков «Адмирала». «Болелы ваши — сверх всяких похвал, когда «дальний восток» зарядили, я чуть не всплакнул. Очень плохо, что из наших мало кто поддерживал, но это по неопытности. спасибо Амуру за хорошую игру бились крайне достойно, но у нас Иванников», — написал пользователь ВКонтакте «Андрей Алексеевич» (орфография и пунктуация сохранены. — Прим. ред.).
Несмотря на проигрыш «Амура», болельщики сильно не расстроились, многие из них признавались, что главной целью поездки было поддержать команду, а это у них получилось. «Мне очень понравились хабаровские болельщики, они отлично показали себе во время игры. И вообще я считаю, что дальневосточные болельщики — одни из лучших. Хотелось бы, чтобы такие игры были чаще, а фанаты приходили в таком количестве и на дружеские встречи», — поделился на пресс конференции тренер ХК «Адмирал» Сергей Светлов.
Теперь хабаровские фанаты готовятся к «Кубку Надежды».
Фото: РИА «Восток-Медиа»