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Posted 8 апреля 2014, 03:58

Published 8 апреля 2014, 03:58

Modified 17 сентября 2022, 12:14

Updated 17 сентября 2022, 12:14

Прокуратура нашла нарушения в приморском Минюсте

8 апреля 2014, 03:58
Сюжет
Происшествие
Чиновники не контролируют проштрафившиеся организации

Приморские прокуроры проверили, насколько хорошо краевое управление министерства юстиции контролирует некоммерческие организации. Проверка показала, что Минюст выполняет свои обязанности ненадлежащим образом и не реагирует на нарушения законодательства.

Оказалось, что чиновники надолго закрывают глаза на нарушения и не составляют протоколы об административных правонарушениях. Бездействие, по мнению прокуроров, негативно влияет на профилактику нарушений среди некоммерческих организаций.

Прокуратура вынесла представление начальнику управления и попросила наказать провинившихся сотрудников. Законники собираются контролировать фактическое устранение нарушений.

Фото: oneberry.ru

#Денис Объедкин#Новости#Происшествие
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