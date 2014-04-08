Прокуратура нашла нарушения в приморском Минюсте

Posted 8 апреля 2014, 03:58
Published 8 апреля 2014, 03:58
Modified 17 сентября 2022, 12:14
Updated 17 сентября 2022, 12:14
Приморские прокуроры проверили, насколько хорошо краевое управление министерства юстиции контролирует некоммерческие организации. Проверка показала, что Минюст выполняет свои обязанности ненадлежащим образом и не реагирует на нарушения законодательства.
Оказалось, что чиновники надолго закрывают глаза на нарушения и не составляют протоколы об административных правонарушениях. Бездействие, по мнению прокуроров, негативно влияет на профилактику нарушений среди некоммерческих организаций.
Прокуратура вынесла представление начальнику управления и попросила наказать провинившихся сотрудников. Законники собираются контролировать фактическое устранение нарушений.
Фото: oneberry.ru