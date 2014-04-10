Пока приморский заключённый "жил" в тюрьме, снесли его жильё на воле

Posted 10 апреля 2014, 00:11
Published 10 апреля 2014, 00:11
Modified 17 сентября 2022, 12:13
Updated 17 сентября 2022, 12:13
Освободившийся из мест лишения свободы приморец вернулся в родное село Яковлевка и не нашел свой дом. Оказалось, что за четырнадцать лет, которые мужчина провёл в тюрьме, его дом был снесён.
Мужчина обратился в администрацию сельского поселения, однако чиновники ничем помочь не смогли. Власти уверили приморца, что барак не находился на балансе поселения, поэтому никакого отношения к сносу они не имеют. Муниципалитет также отказался дать бывшему заключённому жильё: местный житель не состоял на учёте нуждающихся. Рассказать гражданину, кто и зачем снёс его дом, чиновники не смогли, заявив, что документы об этом факте не сохранились.
Житель села обратился в прокуратуру, которая через районный суд добилась восстановления жилищных прав мужчины. Судьи обязали администрацию яковлевского сельского поселения дать гражданину жильё по договору социального найма. Ответчик подал апелляцию, однако и вторая инстанция согласилась с доводами прокурора.
Решение районного суда вступило в законную силу.
Фото: zvopros.ru