Пока приморский заключённый "жил" в тюрьме, снесли его жильё на воле

Мужчина обратился в администрацию сельского поселения, однако чиновники ничем помочь не смогли. Власти уверили приморца, что барак не находился на балансе поселения, поэтому никакого отношения к сносу они не имеют. Муниципалитет также отказался дать бывшему заключённому жильё: местный житель не состоял на учёте нуждающихся. Рассказать гражданину, кто и зачем снёс его дом, чиновники не смогли, заявив, что документы об этом факте не сохранились.