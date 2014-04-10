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Posted 10 апреля 2014, 00:11

Published 10 апреля 2014, 00:11

Modified 17 сентября 2022, 12:13

Updated 17 сентября 2022, 12:13

Пока приморский заключённый "жил" в тюрьме, снесли его жильё на воле

10 апреля 2014, 00:11
Чиновники отказались предоставить ему другую "крышу над головой"

Освободившийся из мест лишения свободы приморец вернулся в родное село Яковлевка и не нашел свой дом. Оказалось, что за четырнадцать лет, которые мужчина провёл в тюрьме, его дом был снесён.

Мужчина обратился в администрацию сельского поселения, однако чиновники ничем помочь не смогли. Власти уверили приморца, что барак не находился на балансе поселения, поэтому никакого отношения к сносу они не имеют. Муниципалитет также отказался дать бывшему заключённому жильё: местный житель не состоял на учёте нуждающихся. Рассказать гражданину, кто и зачем снёс его дом, чиновники не смогли, заявив, что документы об этом факте не сохранились.

Житель села обратился в прокуратуру, которая через районный суд добилась восстановления жилищных прав мужчины. Судьи обязали администрацию яковлевского сельского поселения дать гражданину жильё по договору социального найма. Ответчик подал апелляцию, однако и вторая инстанция согласилась с доводами прокурора.

Решение районного суда вступило в законную силу.

Фото: zvopros.ru

#Денис Объедкин#Новости#Общество
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