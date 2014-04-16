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Posted 16 апреля 2014, 03:52

Published 16 апреля 2014, 03:52

Modified 17 сентября 2022, 12:11

Updated 17 сентября 2022, 12:11

Магаданский городской парк открывает новый сезон

16 апреля 2014, 03:52
В прошлом году здесь запустили американские горки, сразу ставшие популярными

Праздник «Встреча северной весны» пройдёт в магаданском парке в воскресенье, 20 апреля. По словам режиссёра парка Татьяны Гнединой, развлекательная программа – это красочное представление с участием традиционных персонажей - Зимы, Весны и скоморохов.

Заработают и аттракционы, впервые в этом году. Как сообщает пресс-служба мэрии, в предыдущие годы их запускали позже, 1 мая. В конце лета 2013-го специалисты парка запустили американские горки высотой 10 метров, которые стали одним из самых популярных аттракционов.

Также в воскресенье народные гуляния пройдут в магаданских посёлках Снежный и Сокол.



Фото: РИА «Восток-Медиа»

#Денис Объедкин#Новости#Общество#Магаданская область
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