Магаданский городской парк открывает новый сезон

Праздник «Встреча северной весны» пройдёт в магаданском парке в воскресенье, 20 апреля. По словам режиссёра парка Татьяны Гнединой, развлекательная программа – это красочное представление с участием традиционных персонажей - Зимы, Весны и скоморохов.



Заработают и аттракционы, впервые в этом году. Как сообщает пресс-служба мэрии, в предыдущие годы их запускали позже, 1 мая. В конце лета 2013-го специалисты парка запустили американские горки высотой 10 метров, которые стали одним из самых популярных аттракционов.