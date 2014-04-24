В Приморье откроются 644 летних лагеря

Posted 24 апреля 2014, 07:22
Published 24 апреля 2014, 07:22
Modified 17 сентября 2022, 12:09
Updated 17 сентября 2022, 12:09
Нынешним летом в Приморском крае детей примут 644 детских лагеря, из них большую часть составляют пришкольные – 524. Об этом сегодня на заседании краевой администрации сообщил директор департамента образования и науки Александр Зубрицкий.
Глава края Владимир Миклушевский заметил, что, в отличие от загородных оздоровительных центров, ребята в пришкольных лагерях чаще всего «просто находятся под присмотром, это неправильный подход».
Как сообщили РИА «Восток-Медиа» сотрудники пресс-службы губернатора, Миклушевский поручил и в городских отрядах организовать активный отдых - к примеру, проводить больше соревнований.
Фото: vsluh.ru