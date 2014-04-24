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Posted 24 апреля 2014, 07:22

Published 24 апреля 2014, 07:22

Modified 17 сентября 2022, 12:09

Updated 17 сентября 2022, 12:09

В Приморье откроются 644 летних лагеря

24 апреля 2014, 07:22
Губернатор рекомендовал организовать более активный, чем сейчас, отдых в пришкольных учреждениях

Нынешним летом в Приморском крае детей примут 644 детских лагеря, из них большую часть составляют пришкольные – 524. Об этом сегодня на заседании краевой администрации сообщил директор департамента образования и науки Александр Зубрицкий.

Глава края Владимир Миклушевский заметил, что, в отличие от загородных оздоровительных центров, ребята в пришкольных лагерях чаще всего «просто находятся под присмотром, это неправильный подход».

Как сообщили РИА «Восток-Медиа» сотрудники пресс-службы губернатора, Миклушевский поручил и в городских отрядах организовать активный отдых - к примеру, проводить больше соревнований.

Фото: vsluh.ru

#Денис Объедкин#Новости#Общество
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