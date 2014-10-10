Приморский Роспотребнадзор предупредил об опасности вируса Эбола

Смертельно опасное заболевание, которое широко распространилось в пяти западноафриканских странах, может прийти в Россию уже в октябре. Такой прогноз дали эксперты лаборатории моделирования биологических и социотехнических систем бостонского университета. 24 октября вероятность появления первого заражённого лихорадкой в России составит 1 %, а через месяц она повысится до 5 %. По последним подсчётам, в мире от Эбола скончалось 3879 человек, заражено больше восьми тысяч.