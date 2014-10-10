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Posted 10 октября 2014, 03:55

Published 10 октября 2014, 03:55

Modified 17 сентября 2022, 11:26

Updated 17 сентября 2022, 11:26

Приморский Роспотребнадзор предупредил об опасности вируса Эбола

10 октября 2014, 03:55
Лихорадка может прийти в Россию через две недели

Приморское управление Роспотребнадзора предостерегло жителей края от посещения стран, где люди страдают от эпидемии лихорадки Эбола. Рекомендации ведомства связаны с тем, что вирус распространяется не только по африканскому континенту, он уже достиг Европы, США и ряда азиатских стран.

Смертельно опасное заболевание, которое широко распространилось в пяти западноафриканских странах, может прийти в Россию уже в октябре. Такой прогноз дали эксперты лаборатории моделирования биологических и социотехнических систем бостонского университета. 24 октября вероятность появления первого заражённого лихорадкой в России составит 1 %, а через месяц она повысится до 5 %. По последним подсчётам, в мире от Эбола скончалось 3879 человек, заражено больше восьми тысяч.

Специалисты Роспотребнадзора напоминают приморцам, которые путешествуют в странах западной Африки и Европы, о необходимости соблюдения мер безопасности. Медики советуют пользоваться защитными масками и не контактировать с больными людьми. Кроме того, нельзя покупать еду в местах несанкционированной торговли и посещать многолюдные места.

Лихорадка, поражающая пищеварительную систему, вызывает кровотечение из глаз, носа, дёсен, ушей, мест уколов, появление язв во рту, а после смерть от потери крови и шока. Распространяется она через слизистые оболочки и повреждения кожи. На данные момент врачи уверены, что болезнь передаётся через кровь, жидкости и ткани тела. Трансмиссивный и аэрозольный пути заражения пока также не исключены.

#Денис Объедкин#Новости#Общество
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