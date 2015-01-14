За декабрь в Артёме выписано штрафов на миллион рублей за лёд и снег

За некачественное содержание дорог на 80 тысяч рублей был оштрафован краевой департамент дорожного хозяйства, чуть меньший штраф, 50 тысяч рублей, по этой же причине заработало ОАО «Примавтодор». Управляющая компания «Рояр» наказана штрафом в 5 тысяч рублей за отсутствие уборки снега и обработки тротуаров противогололёдными материалами. Такую же сумму обязано выплатить виновное в наличии снега и льда на остановках общественного транспорта должностное лицо из МКУ «Управление благоустройства». На 5 тысяч рублей наказаны сотрудник одного из магазинов города и индивидуальный предприниматель за лёд на прилегающей территории.