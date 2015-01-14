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Posted 14 января 2015, 08:56

Published 14 января 2015, 08:56

Modified 17 сентября 2022, 10:59

Updated 17 сентября 2022, 10:59

За декабрь в Артёме выписано штрафов на миллион рублей за лёд и снег

14 января 2015, 08:56
Чуть больше половины суммы уже взыскано

Административная комиссия Артёма напряжённо работала весь декабрь, который в Приморье выдался снежным, штрафуя за неубранный снег и наледь. Всего организациям, предприятиям и даже краевой администрации были выписаны штрафы на сумму, превышающую один миллион рублей. На сегодняшний день с нарушителей удалось взыскать чуть больше половины суммы – 630 тысяч. 8 материалов направлены к судебным приставам для принудительного взыскания.

Сумма штрафов заметно возросла из-за снега и наледи, а так как многие организации не спешили убирать последствия снегопадов с придомовой и прилегающей территорий, инспекторы составляли протоколы. Комиссия выявила больше 150 правонарушений, в отношении должностных лиц – на них составлено 52 протокола, 25 протоколов инспекторы завели на индивидуальных предпринимателей, 12 нарушений совершили юрлица. Однако больше всего закон нарушили лица физические – составлено 66 административных дел.

За некачественное содержание дорог на 80 тысяч рублей был оштрафован краевой департамент дорожного хозяйства, чуть меньший штраф, 50 тысяч рублей, по этой же причине заработало ОАО «Примавтодор». Управляющая компания «Рояр» наказана штрафом в 5 тысяч рублей за отсутствие уборки снега и обработки тротуаров противогололёдными материалами. Такую же сумму обязано выплатить виновное в наличии снега и льда на остановках общественного транспорта должностное лицо из МКУ «Управление благоустройства». На 5 тысяч рублей наказаны сотрудник одного из магазинов города и индивидуальный предприниматель за лёд на прилегающей территории.

#Денис Объедкин#Новости#Общество
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