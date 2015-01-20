В праздники приморцы 17,5 тысячи раз поговорили по домашнему телефону

Такую праздничную статистику разговоров вывел «Ростелеком», который предоставляет услуги стационарной связи. Наибольший пик звонков с домашнего телефона пришёлся на новогоднюю ночь. С полуночи до 2:00 нового года жители региона поздравляли друг друга с праздником и наговорили на 200 тысяч минут. Директор департамента по работе с массовым сегментом макрорегионального филиала «Дальний Восток» ОАО «Ростелеком» Роман Дяблов уточнил, что в Новый год люди предпочитают поздравлять своих близких именно по телефону. «При этом увеличивается не только количество вызовов, но и длительность разговоров», - уточнил топ-менеджер филиала.