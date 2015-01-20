В праздники приморцы 17,5 тысячи раз поговорили по домашнему телефону

Posted 20 января 2015, 08:59
Published 20 января 2015, 08:59
Modified 14 декабря 2023, 16:03
Updated 14 декабря 2023, 16:03
Приморцы оказались самыми разговорчивыми в Дальневосточном регионе, совершив 17,5 тысячи звонков со стационарного телефона за праздничные выходные. С 31 декабря по 11 января жители края проболтали 230 тысяч минут. Всего же дальневосточники за эти дни совершили 55 тысяч исходящих звонков, общая продолжительность которых составила больше 700 тысяч минут.
Такую праздничную статистику разговоров вывел «Ростелеком», который предоставляет услуги стационарной связи. Наибольший пик звонков с домашнего телефона пришёлся на новогоднюю ночь. С полуночи до 2:00 нового года жители региона поздравляли друг друга с праздником и наговорили на 200 тысяч минут. Директор департамента по работе с массовым сегментом макрорегионального филиала «Дальний Восток» ОАО «Ростелеком» Роман Дяблов уточнил, что в Новый год люди предпочитают поздравлять своих близких именно по телефону. «При этом увеличивается не только количество вызовов, но и длительность разговоров», - уточнил топ-менеджер филиала.
Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало, что приморцы возглавили ещё один рейтинг. «МТС» представило статистику операций, которые абоненты совершали внутри сети в Новый год. Оказалось, что жители края сделали 14,6 миллиона праздничных селфи. Своего ближайшего конкурента по количеству фото – Иркутскую область – приморцы опередили на пять миллионов фотографий.