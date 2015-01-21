В Приморье возбуждено уголовное дело по факту гибели 6 человек в ДТП

Как стало известно, все погибшие и пострадавший – сотрудники ОАО «Примавтодор». Рабочие, находящиеся в УАЗе, ехали с одного объекта строительства на другой. На скользкой дороге водитель встречного большегруза, перевозящего лес, не справился с управлением и совершил лобовое столкновение с машиной, полной людей. По словам директора «Примавтодора» Александра Мартынова, сразу же после аварии была создана специальная комиссия по выяснению причин случившегося. По сообщению пресс-службы приморской администрации, семьи погибших сотрудников получат компенсации. Уже собраны деньги на похороны и переданы семьям. Для оперативного решения вопроса с выплатами комиссия собирает информацию о родственниках жертв автокатастрофы. Уже известно, что у одного из сотрудников остался 2-летний сын.