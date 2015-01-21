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Posted 21 января 2015, 01:24

Published 21 января 2015, 01:24

Modified 15 декабря 2023, 06:46

Updated 15 декабря 2023, 06:46

В Приморье возбуждено уголовное дело по факту гибели 6 человек в ДТП

21 января 2015, 01:24
Сюжет
Происшествие
Из-за гололеда погибли сотрудники "Примавтодора" – компании, отвечающей за состояние дорог

Приморская полиция возбудила уголовное дело по факту автомобильной катастрофы, которая произошла накануне в Чугуевском районе Приморья. Как ранее сообщало РИА «Восток-Медиа», вблизи села Извилинка в результате столкновения автомашин КамАЗ и УАЗ пострадали 7 человек. Пятеро скончались на месте, ещё один мужчина умер в больнице, седьмой пострадавший в тяжелом состоянии находится в отделении реанимации. Полицией установлены личности погибших, все мужчины в возрасте от 22 до 58 лет являются жителями села Ясное. А водитель отечественного большегруза – 45-летний житель поселка Терней.

Как стало известно, все погибшие и пострадавший – сотрудники ОАО «Примавтодор». Рабочие, находящиеся в УАЗе, ехали с одного объекта строительства на другой. На скользкой дороге водитель встречного большегруза, перевозящего лес, не справился с управлением и совершил лобовое столкновение с машиной, полной людей. По словам директора «Примавтодора» Александра Мартынова, сразу же после аварии была создана специальная комиссия по выяснению причин случившегося. По сообщению пресс-службы приморской администрации, семьи погибших сотрудников получат компенсации. Уже собраны деньги на похороны и переданы семьям. Для оперативного решения вопроса с выплатами комиссия собирает информацию о родственниках жертв автокатастрофы. Уже известно, что у одного из сотрудников остался 2-летний сын.

По предварительной информации, причиной трагедии, унесшей жизни шести человек, стало неудовлетворительное состояние дорожного полотна. По свидетельствам очевидцев, уже не в первый раз на данном участке дороги происходят серьёзные ДТП. Люди уверяют, что снег в этом месте не убирают, а присыпают солью с песком. По стечению обстоятельств в этом году в аварию попали работники организации «Примавтодор», отвечающей за состояние дорог. По факту происшествия сейчас проводится расследование.

#Денис Объедкин#Новости#Происшествие
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