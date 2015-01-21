В Приморье возбуждено уголовное дело по факту гибели 6 человек в ДТП

Posted 21 января 2015, 01:24
Published 21 января 2015, 01:24
Modified 15 декабря 2023, 06:46
Updated 15 декабря 2023, 06:46
Приморская полиция возбудила уголовное дело по факту автомобильной катастрофы, которая произошла накануне в Чугуевском районе Приморья. Как ранее сообщало РИА «Восток-Медиа», вблизи села Извилинка в результате столкновения автомашин КамАЗ и УАЗ пострадали 7 человек. Пятеро скончались на месте, ещё один мужчина умер в больнице, седьмой пострадавший в тяжелом состоянии находится в отделении реанимации. Полицией установлены личности погибших, все мужчины в возрасте от 22 до 58 лет являются жителями села Ясное. А водитель отечественного большегруза – 45-летний житель поселка Терней.
Как стало известно, все погибшие и пострадавший – сотрудники ОАО «Примавтодор». Рабочие, находящиеся в УАЗе, ехали с одного объекта строительства на другой. На скользкой дороге водитель встречного большегруза, перевозящего лес, не справился с управлением и совершил лобовое столкновение с машиной, полной людей. По словам директора «Примавтодора» Александра Мартынова, сразу же после аварии была создана специальная комиссия по выяснению причин случившегося. По сообщению пресс-службы приморской администрации, семьи погибших сотрудников получат компенсации. Уже собраны деньги на похороны и переданы семьям. Для оперативного решения вопроса с выплатами комиссия собирает информацию о родственниках жертв автокатастрофы. Уже известно, что у одного из сотрудников остался 2-летний сын.
По предварительной информации, причиной трагедии, унесшей жизни шести человек, стало неудовлетворительное состояние дорожного полотна. По свидетельствам очевидцев, уже не в первый раз на данном участке дороги происходят серьёзные ДТП. Люди уверяют, что снег в этом месте не убирают, а присыпают солью с песком. По стечению обстоятельств в этом году в аварию попали работники организации «Примавтодор», отвечающей за состояние дорог. По факту происшествия сейчас проводится расследование.