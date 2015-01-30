Приморские следователи завели дело на водителя утонувшей в реке машины

Posted 30 января 2015, 04:35
Published 30 января 2015, 04:35
Modified 14 декабря 2023, 16:09
Updated 14 декабря 2023, 16:09
В Приморье после трагического происшествия на реке Черная в Лазовском районе возбуждено уголовное дело по факту смерти по неосторожности. Главным фигурантом дела стал водитель УАЗа, который провалился под лед. Следствие полагает, что два человека погибли в результате преступной небрежности водителя. Расследование уголовного дела продолжается.
По версии следствия, 27 января подозреваемый, управляя автомобилем УАЗ «Коналю», выехал на автомобиле на лед реки «Черная» в Лазовском районе и при движении провалился под лед, из-за чего два пассажира утонули. Следователи полагают, что при должной внимательности и осмотрительности водитель мог бы и предвидеть опасные последствия.
Ранее РИА «Восток-Медиа» уже сообщало о происшествии, которое унесло жизни двух мужчин. 27 января водитель УАЗа выехал на лед реки Черная в 7 километрах от села Данильченково и двинулся по устью водоема, после чего машина угодила под лед. Следователи считают, что трагедии можно было избежать, если бы рулевой предвидел последствия своего намерения. В салоне находились три человека, спастись удалось только мужчине, сидевшему за рулем.
Одним из погибших стал 32-летний инспектор дорожно-патрульной службы отдела ГИБДД межмуниципального отдела МВД России «Партизанский» Андрей Полищук. Водитель, ставший фигурантом уголовного дела, рассказал, что именно полицейский вытолкнул его из салона автомобиля и попытался спасти второго товарища. Сейчас правоохранительные органы готовят документы для представления капитана полиции к посмертной государственной награде. Семье погибшего, у которого остались 10-летний сын и новорожденный малыш, правоохранительные органы окажут помощь.