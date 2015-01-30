Приморские следователи завели дело на водителя утонувшей в реке машины

Ранее РИА «Восток-Медиа» уже сообщало о происшествии, которое унесло жизни двух мужчин. 27 января водитель УАЗа выехал на лед реки Черная в 7 километрах от села Данильченково и двинулся по устью водоема, после чего машина угодила под лед. Следователи считают, что трагедии можно было избежать, если бы рулевой предвидел последствия своего намерения. В салоне находились три человека, спастись удалось только мужчине, сидевшему за рулем.