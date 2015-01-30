Виктор Чудов участвует в семинаре для глав субъектов и заксобраний

Posted 30 января 2015, 04:24
Published 30 января 2015, 04:24
Modified 17 сентября 2022, 10:59
Updated 17 сентября 2022, 10:59
Председатель Законодательной Думы Хабаровского края Виктор Чудов принимает участие в ежегодном семинаре-совещании с главами субъектов России, председателями законодательных собраний, мэрами крупных городов. Тема встречи — «Современная экономическая и политическая повестка. Лучшие региональные практики».
Трёхдневный семинар организован администрацией президента на базе Корпоративного университета Сбербанка России. В этом году в мероприятии участвуют около 280 региональных руководителей. Перед участниками семинара выступил Президент России Владимир Путин.
«Впереди немало задач, которые нам предстоит решать в сложных экономических, да и внешнеполитических ситуациях. Очевидно, что в этих условиях на первый план выходит координация действий властей всех уровней», — подчеркнул глава государства.
В своём выступлении президент сделал акцент на темах экономической ситуации в стране, обеспечения устойчивого развития экономики и социальной стабильности, а также роли и задачах регионов на нынешнем этапе.