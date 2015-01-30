vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 30 января 2015, 04:24

Published 30 января 2015, 04:24

Modified 17 сентября 2022, 10:59

Updated 17 сентября 2022, 10:59

Виктор Чудов участвует в семинаре для глав субъектов и заксобраний

30 января 2015, 04:24
Его организовала администрация президента России

Председатель Законодательной Думы Хабаровского края Виктор Чудов принимает участие в ежегодном семинаре-совещании с главами субъектов России, председателями законодательных собраний, мэрами крупных городов. Тема встречи — «Современная экономическая и политическая повестка. Лучшие региональные практики».

Трёхдневный семинар организован администрацией президента на базе Корпоративного университета Сбербанка России. В этом году в мероприятии участвуют около 280 региональных руководителей. Перед участниками семинара выступил Президент России Владимир Путин.

«Впереди немало задач, которые нам предстоит решать в сложных экономических, да и внешнеполитических ситуациях. Очевидно, что в этих условиях на первый план выходит координация действий властей всех уровней», — подчеркнул глава государства.

В своём выступлении президент сделал акцент на темах экономической ситуации в стране, обеспечения устойчивого развития экономики и социальной стабильности, а также роли и задачах регионов на нынешнем этапе.

#Денис Объедкин#Новости#Хабаровский край#Общество
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика