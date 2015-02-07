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Posted 7 февраля 2015, 05:30

Published 7 февраля 2015, 05:30

Modified 15 декабря 2023, 06:46

Updated 15 декабря 2023, 06:46

На Большом Уссурийском острове сгорело очередное здание

7 февраля 2015, 05:30
Сюжет
Происшествие
Огонь уничтожил бывший магазин

На острове Большой Уссурийский у Хабаровска снова случился пожар. Субботним утром 7 февраля жители расположенного там посёлка сообщили о возгорании в здании бывшего магазина (на фото).

Как удалось выяснить корреспонденту РИА «Восток-Медиа», пожар разгорелся в деревянном здании площадью 18х8 метров. Оно пустовало со времени наводнения 2013 года. К месту происшествия на аэроботе прибыли 6 пожарных и 3 спасателя, а также сотрудники полиции. В пресс-службе главного краевого управления МЧС России журналисту уточнили, что локализовать возгорание удалось в 12:26, а его ликвидация продолжается.

Это второй крупный пожар, который случился с начала года на острове. Как писало агентство, 27 января огонь уничтожил многоквартирный дом. На момент происшествия в здании никто не проживал, но у людей, которые покинули непригодную для проживания землю, там оставалось имущество.

Жители посёлка Уссурийский склоняются к версии поджогов, а хабаровские блогеры, совершившие поход на остров, полагают, что к пожару причастны мародёры.

#Денис Объедкин#Новости#Хабаровский край#Происшествие
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