На Большом Уссурийском острове сгорело очередное здание

Как удалось выяснить корреспонденту РИА «Восток-Медиа», пожар разгорелся в деревянном здании площадью 18х8 метров. Оно пустовало со времени наводнения 2013 года. К месту происшествия на аэроботе прибыли 6 пожарных и 3 спасателя, а также сотрудники полиции. В пресс-службе главного краевого управления МЧС России журналисту уточнили, что локализовать возгорание удалось в 12:26, а его ликвидация продолжается.