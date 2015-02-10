Лидер внедрения информационных технологий в здравоохранении Приморья

Posted 10 февраля 2015, 07:45
Published 10 февраля 2015, 07:45
Modified 17 сентября 2022, 14:28
Updated 17 сентября 2022, 14:28
Чрезмерная загруженность наших поликлиник и лечебных учреждений общеизвестна – редко кому из приходивших на приём к врачу не приходилось томиться в очередях… Кадров, особенно узких специалистов, не хватает. Рутинная работа, в особенности бумажная, заполнение многочисленных документов и справок, отнимает у врача уйму времени. А проблемы со здоровьем, особенно с возрастом, испытывает едва ли не каждый. То есть пустых коридоров в лечебных учреждениях практически никогда не бывает. Казалось, высвободить врача из круговорота бесконечной писанины не получится... Но прогресс и современные технологии пришли на помощь. Электронные очереди вошли в обиход не только банков, расчётных центров, но даже почты, заплатить налоги или за квартиру и телефон, свет, тепло, воду теперь можно, не выходя из дома, воспользовавшись Интернетом. Не обошли стороной информационные технологии и медицину – Артёмовская городская больница № 1, например, активно внедряет Медицинскую информационную систему (МИС) «ДОКА+».
Это умная невидимка не случайно названа докой – она существенно помогает врачам горбольницы, не только освобождая их от обильной писанины (объём записей о процессе лечения пациента, которые должен сделать врач в истории болезни, настолько велик, что отнимает у него до 40 % рабочего времени), но и избавляя от массы прочих мелочей. МИС «ДОКА+» позволяет вести в компьютере всю клиническую документацию. С её помощью гораздо проще заполнять историю болезни пациента, проводить назначения на обследование, сдачу анализов, лечение и процедуры. Использование в Первой артёмовской горбольнице Медицинской информационной системы «ДОКА+» позволило добиться более качественной клинической документации, ведение которой не отнимает у врачей лишнее время. К примеру, при создании врачом дневниковой записи в неё автоматически подставляются результаты новых обследований (полученных после создания предыдущей записи). В системе предусмотрены все мыслимые на сегодня возможности, которые способны сэкономить время медперсоналу при записи дневников, первичных осмотров, рекомендаций… Это, например, тексты шаблонов (формализованных или нет), выбор требуемого пункта из заранее сформулированных вариантов, возможность использования созданных ранее записей. Или врачу никогда не приходится писать фамилию пациента, так как она попала в историю болезни ещё в приёмном отделении, а любая единожды записанная информация автоматически подставляется «ДОКой» везде, где это требуется.
Кроме того, «ДОКА+» помогает организовать работу регистратуры поликлиники Артёмовской городской больницы, сделать удобной процедуру записи на приём к специалисту (кстати, электронная регистратура МИС «ДОКА+» появилась в лечебных учреждениях Приморского края одной из первых в стране, пока её внедряют ещё лишь в четырёх других субъектах Российской Федерации). А ещё Медицинская информационная система позволяет эффективнее действовать административному аппарату и хозяйственным службам. Всё это вместе взятое обеспечивает краевому государственному бюджетному учреждению здравоохранения «Артёмовская городская больница № 1» качественное оказание медицинских услуг населению.
Артёмовская городская больница № 1 стала пионером по внедрению МИС «ДОКА+» в крае в практику своей работы. Дело это хлопотное, особенно учитывая то обстоятельство, что в структуре лечебного учреждения почти два десятка подразделений. А в большом больничном хозяйстве вечно что-то требует срочного ремонта, починки, приобретения… Но руководство больницы внедрение современной системы выбрало приоритетом и планомерно претворяло поставленную цель в жизнь. Сегодня все рабочие места в поликлинике и стационаре подключены к МИС «ДОКА+», причём это не только рабочие места врачей, но и среднего медперсонала, сестринские посты в отделениях. В результате существенно сократилось время, необходимое на внесение записей, исчезла проблема неразборчивого почерка, а значит, исключена возможность внесения погрешности или ошибки. Умная МИС «Дока+» даже может подсказать врачу при случае, например, обратить внимание на наличие у пациента аллергической реакции на тот или иной препарат. А ещё она подходит под различный уровень компьютерной подготовки конкретного человека и позволяет даже самому слабому пользователю расширить свою компетенцию.
Для этого администрация Артёмовской горбольницы и её специалисты в сфере информационных технологий периодически проводят компьютерный ликбез для коллектива. Более того, на каждом общебольничном совещании главный врач Александр Александрович Кондрашкин обязательно касается вопросов внедрения современных информационных технологий в практику лечебного учреждения.
Стараниями руководства, врачей и it-специалистов Артёмовская городская больница № 1 стала одним из лидеров внедрения МИС «ДОКА+» в Приморье, опередив даже медиков Владивостока. Не случайно именно на её базе в декабре минувшего года краевые власти провели для работников приморских медицинских учреждений семинар «Анализ результатов комплексного внедрения и путей дальнейшего расширения практического применения МИС «ДОКА+». Артёмовцы подробно рассказали коллегам о достигнутых результатах внедрения информационной системы в работу стационара и поликлиники – от действий медсестры приёмного покоя до работы врачей в отделениях, аптеки и работу поликлинической регистратуры…
Признание достигнутых успехов Артёмовской городской больницы № 1 медицинским сообществом края не вскружило голову артёмовцам. В лечебном учреждении намерены расширять возможности своего умного помощника. Как рассказывает инженер-программист больницы Евгений Приходько, есть перспектива внедрения в практику Лабораторно-информационной системы ЛИС, позволяющей упростить процедуру выполнения анализов путём автоматической выгрузки анализов в соответствующую историю болезни. Одним из продвинутых модулей системы является возможность голосового ввода. Его практичность смогут оценить сами врачи. Значимым уровнем развития могла бы стать работа с МИС «ДОКА+» на мобильных устройствах, например – планшетах. «Это позволило бы врачу уже во время обхода производить необходимые записи или назначения (тем же голосовым вводом), чтобы ускорить и соответственно улучшить лечебный процесс», - говорит увлечённый такой перспективой Евгений Приходько.