Лидер внедрения информационных технологий в здравоохранении Приморья

Это умная невидимка не случайно названа докой – она существенно помогает врачам горбольницы, не только освобождая их от обильной писанины (объём записей о процессе лечения пациента, которые должен сделать врач в истории болезни, настолько велик, что отнимает у него до 40 % рабочего времени), но и избавляя от массы прочих мелочей. МИС «ДОКА+» позволяет вести в компьютере всю клиническую документацию. С её помощью гораздо проще заполнять историю болезни пациента, проводить назначения на обследование, сдачу анализов, лечение и процедуры. Использование в Первой артёмовской горбольнице Медицинской информационной системы «ДОКА+» позволило добиться более качественной клинической документации, ведение которой не отнимает у врачей лишнее время. К примеру, при создании врачом дневниковой записи в неё автоматически подставляются результаты новых обследований (полученных после создания предыдущей записи). В системе предусмотрены все мыслимые на сегодня возможности, которые способны сэкономить время медперсоналу при записи дневников, первичных осмотров, рекомендаций… Это, например, тексты шаблонов (формализованных или нет), выбор требуемого пункта из заранее сформулированных вариантов, возможность использования созданных ранее записей. Или врачу никогда не приходится писать фамилию пациента, так как она попала в историю болезни ещё в приёмном отделении, а любая единожды записанная информация автоматически подставляется «ДОКой» везде, где это требуется.