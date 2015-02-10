Жительница Владивостока обманывала родителей дошколят

Posted 10 февраля 2015, 08:56
Published 10 февраля 2015, 08:56
Modified 17 сентября 2022, 10:57
Updated 17 сентября 2022, 10:57
В приморской столице полицейские задержали предприимчивую местную жительницу, которая промышляла с помощью мошенничества. Горожанка через сайт в Интернете разместила объявление по обмену путёвок в детские сады. Женщина собирала деньги у родителей дошколят, после чего исчезала, не оказав обещанную услугу. Выйти на подозреваемую удалось сотрудникам ОП № 2 УМВД России по Владивостоку.
В прошлом гражданка уже попадала в поле зрения оперативников. Она на сутки снимала однокомнатную квартиру, позже пересдавая её на длительный срок через сервис Farpost. Притворившись хозяйкой помещения, любительница лёгкой наживы заключала с арендаторами договор от чужого имени, после чего скрывалась с деньгами. В отношении неё было возбуждено уголовное дело, однако производство по нему прекращено из-за акта об амнистии.
По сообщению пресс-службы приморского МВД, в этот раз подозреваемую в мошенничестве взяли под стражу. Возбуждено уголовное дело. Злоумышленнице грозит до 5 лет лишения свободы.