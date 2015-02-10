Жительница Владивостока обманывала родителей дошколят

В прошлом гражданка уже попадала в поле зрения оперативников. Она на сутки снимала однокомнатную квартиру, позже пересдавая её на длительный срок через сервис Farpost. Притворившись хозяйкой помещения, любительница лёгкой наживы заключала с арендаторами договор от чужого имени, после чего скрывалась с деньгами. В отношении неё было возбуждено уголовное дело, однако производство по нему прекращено из-за акта об амнистии.