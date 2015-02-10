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Posted 10 февраля 2015, 08:56

Published 10 февраля 2015, 08:56

Modified 17 сентября 2022, 10:57

Updated 17 сентября 2022, 10:57

Жительница Владивостока обманывала родителей дошколят

10 февраля 2015, 08:56
Сюжет
Происшествие
Женщина собирала деньги, обещая обменять путёвку в детский сад

В приморской столице полицейские задержали предприимчивую местную жительницу, которая промышляла с помощью мошенничества. Горожанка через сайт в Интернете разместила объявление по обмену путёвок в детские сады. Женщина собирала деньги у родителей дошколят, после чего исчезала, не оказав обещанную услугу. Выйти на подозреваемую удалось сотрудникам ОП № 2 УМВД России по Владивостоку.

В прошлом гражданка уже попадала в поле зрения оперативников. Она на сутки снимала однокомнатную квартиру, позже пересдавая её на длительный срок через сервис Farpost. Притворившись хозяйкой помещения, любительница лёгкой наживы заключала с арендаторами договор от чужого имени, после чего скрывалась с деньгами. В отношении неё было возбуждено уголовное дело, однако производство по нему прекращено из-за акта об амнистии.

По сообщению пресс-службы приморского МВД, в этот раз подозреваемую в мошенничестве взяли под стражу. Возбуждено уголовное дело. Злоумышленнице грозит до 5 лет лишения свободы.

#Денис Объедкин#Новости#Происшествие
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