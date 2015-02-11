В Уссурийске скорая стала по-настоящему скорой

Posted 11 февраля 2015, 04:47
Published 11 февраля 2015, 04:47
Modified 17 сентября 2022, 10:57
Updated 17 сентября 2022, 10:57
В Уссурийске подсчитали, что среднее время ожидания бригады скорой медицинской помощи по городскому округу в 2014 году составило 13 минут. При этом за год врачи скорой выезжают на вызовы около 60 тысяч раз.
В зону ответственности уссурийской скорой помощи входит 191 тысяча человек – население всего округа. Ежесуточно на дежурство выходят 13-14 бригад: две врачебные, одна – реанимационная и десять фельдшерских. Медикам помогает диспетчерская служба.
Как сообщила заместитель главного врача «Станции скорой медицинской помощи Уссурийска» Людмила Змушко, секреты успеха хорошей работы городской скорой – грамотная организация работы call-центра, отработка навыка приёма звонков, контроль со стороны старших врачей смены и расстановка приоритетов в обслуживании экстренных вызовов.