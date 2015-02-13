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Posted 13 февраля 2015, 04:07

Published 13 февраля 2015, 04:07

Modified 15 декабря 2023, 06:46

Updated 15 декабря 2023, 06:46

На вокзале во Владивостоке у парня изъяли холодное оружие

13 февраля 2015, 04:07
Сюжет
Происшествие
Полицейские признали, что сувенир является опасным

Во Владивостоке полицейские изъяли у 18-летнего парня кастет, который он хранил в качестве сувенира. Вещицу, куплённую в одном из магазинов Китая, блюстители закона признали опасной и приравняли к холодному оружию. Подозрительную находку удалось обнаружить при прохождении молодым человеком рамки интроскопа в здании железнодорожного вокзала.

Кастет изъяли сотрудники отдельной роты патрульно-постовой службы полиции Владивостокского линейного управления МВД России на транспорте. По сообщению пресс-службы ведомства, парня доставили в дежурную часть. Там он объяснил, что приобрёл вещь в качестве сувенира ещё в июне прошлого года в магазине города Суйфэньхэ. Однако в России ношение подобных сувениров запрещено. Теперь молодому человеку предстоит ответить за незнание законодательства. Сейчас по факту незаконного приобретения и хранения оружия проводится проверка. Молодому человеку грозит крупный денежный штраф или даже лишение свободы.

РИА «Восток-Медиа» ранее сообщало, что в начале февраля во Владивостоке обнаружена посылка с нунчаками. Международное отправление также прибыло из Китая. По закону, за приобретение восточной диковинки покупателю также грозит административное наказание.

#Денис Объедкин#Новости#Происшествие
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