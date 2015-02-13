На вокзале во Владивостоке у парня изъяли холодное оружие

Кастет изъяли сотрудники отдельной роты патрульно-постовой службы полиции Владивостокского линейного управления МВД России на транспорте. По сообщению пресс-службы ведомства, парня доставили в дежурную часть. Там он объяснил, что приобрёл вещь в качестве сувенира ещё в июне прошлого года в магазине города Суйфэньхэ. Однако в России ношение подобных сувениров запрещено. Теперь молодому человеку предстоит ответить за незнание законодательства. Сейчас по факту незаконного приобретения и хранения оружия проводится проверка. Молодому человеку грозит крупный денежный штраф или даже лишение свободы.