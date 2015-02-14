Во владивостокском ГУМе прошёл Beauty Day

На стендах расположились разнообразные товары: от благоухающего мыла и косметики известных марок до "валентинок", бабочек и часов в виде виниловых пластинок. Большим спросом у покупателей пользовались мягкие игрушки, известные во Владивостоке как «терракот». Как рассказала корреспонденту РИА «Восток-Медиа» автор уже ставших популярными в городе сувениров, на изготовление одной фигурки в среднем уходит около часа. Маргарита поделилась, что идея по созданию «котофеев» родилась, когда она жила в Хабаровске. Долгое время девушка занималась организацией танцевальных соревнований, а когда пришлось перейти на новую должность, понадобилось хобби для выплёскивания эмоций. Постепенно это хобби переросло в новый проект «терракот». Первый стенд из 32 поделок появился у друзей в офисе, и автору сразу стали поступать заказы. Цена на фигурки варьируется в зависимости от размера и сложности рисунка.