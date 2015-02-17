Власти Сахалина выделят на ремонт жилья ветеранов 160 миллионов

Posted 17 февраля 2015, 07:52
Published 17 февраля 2015, 07:52
Modified 17 сентября 2022, 10:57
Updated 17 сентября 2022, 10:57
Сахалинским ветеранам власти помогают с ремонтом жилья. Как рассказал губернатор Александр Хорошавин, субсидию на ремонт получат в этом году более 1400 человек.
«На эти цели я поручил выделить около 160 миллионов рублей», — заявил на заседании оргкомитета «Победа», посвященном подготовке области к празднованию 70-летия Победы в Великой Отечественной войне, глава региона.
Он призвал руководителей органов власти и районов помочь ветеранам в выборе добросовестных подрядчиков для проведения ремонта в квартирах. Губернатор подчеркнул, что главными героями нынешнего, юбилейного для Великой Победы года являются ветераны. Забота о них — нравственный и гражданский долг властей и общества в целом.
«Мы должны сделать всё, чтобы участники Великой Отечественной войны, трудового фронта, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей были окружены вниманием и не испытывали каких-либо бытовых проблем. В прошлом году помощь в ремонте жилья мы оказали более чем 1130 представителям данной категории населения», — подчеркнул губернатор.
Он обратил особое внимание на то, что необходимо ответственно подойти к подбору добросовестных подрядных организаций, которые будут проводить ремонт в ветеранских квартирах. «Не надо оставлять ветеранов один на один с проблемой. Помогите им с подрядчиками, проследите за качеством работ, чтобы у людей в праздник не было жалоб на недоделки. Работа по улучшению жилищных условий ветеранов должна быть закончена до 2 сентября 2015 года. Этот вопрос я держу на особом контроле. Рассчитываю, что мэры также строго будут следить за сроками ремонтных работ», — сказал в заключение Хорошавин.