Власти Сахалина выделят на ремонт жилья ветеранов 160 миллионов

Он обратил особое внимание на то, что необходимо ответственно подойти к подбору добросовестных подрядных организаций, которые будут проводить ремонт в ветеранских квартирах. «Не надо оставлять ветеранов один на один с проблемой. Помогите им с подрядчиками, проследите за качеством работ, чтобы у людей в праздник не было жалоб на недоделки. Работа по улучшению жилищных условий ветеранов должна быть закончена до 2 сентября 2015 года. Этот вопрос я держу на особом контроле. Рассчитываю, что мэры также строго будут следить за сроками ремонтных работ», — сказал в заключение Хорошавин.