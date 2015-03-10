Владимир Миклушевский урезал зарплату себе и своим заместителям

Posted 10 марта 2015, 09:58
Published 10 марта 2015, 09:58
Modified 15 декабря 2023, 06:45
Updated 15 декабря 2023, 06:45
Глава региона Владимир Миклушевский сегодня принял решение сократить заработную плату на 10 % себе и своим заместителям. Более того, губернатор намерен уменьшить расходы на средства массовой информации.
Во вторник, 10 марта, в администрации Приморского края глава региона провёл совещание, в ходе которого решался вопрос по увеличению эффективности расходования бюджетных средств на федеральные программы. Кроме этого, присутствующие затронули вопрос о сокращении административных расходов и расходов на прессу.
Сам Владимир Миклушевский заявил, что оптимизацию бюджетных средств необходимо начинать с себя. В связи с этим глава края принял решение уменьшить на 10 % собственную зарплату. Также под губернаторский «нож» попали доходы всех его заместителей. Зарплата сократится уже с марта этого года. При этом Миклушевский рассчитывает на то, что его примеру последуют главы всех муниципалитетов.
Ранее РИА «Восток-Медиа» уже сообщало о подобного рода антикризисных мерах. Так, в ходе опроса приморских депутатов корреспонденту агентства удалось выяснить, что многие региональные парламентарии готовы отказаться от части зарплаты, часть из них даже могут перейти на неоплачиваемую основу. Однако некоторым всё же денег не хватает, и их содержат жены.