Владимир Миклушевский урезал зарплату себе и своим заместителям

Сам Владимир Миклушевский заявил, что оптимизацию бюджетных средств необходимо начинать с себя. В связи с этим глава края принял решение уменьшить на 10 % собственную зарплату. Также под губернаторский «нож» попали доходы всех его заместителей. Зарплата сократится уже с марта этого года. При этом Миклушевский рассчитывает на то, что его примеру последуют главы всех муниципалитетов.