Ямы на одном из мостов Владивостока уродуют автомобили

Агентство уже сообщало, что в разных районах Владивостока с наступлением весны вздыбился асфальт и образовались большие ямы. Так, буквально за 2 недели небольшая промоина на Тигровой, 30 превратилась во внушительную полосу препятствий для автомобилистов. К тому же рядом располагается открытый люк, в который могут угодить машины. Не хватает асфальта на дороге от улицы Суханова в направлении фуникулёра. Незаасфальтированной остаётся яма на кольце Третьей Рабочей. Проигнорировали дорожные службы и внушительный провал асфальта на Котельникова.