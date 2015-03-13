Ямы на одном из мостов Владивостока уродуют автомобили

Posted 13 марта 2015, 01:45
Published 13 марта 2015, 01:45
Modified 15 декабря 2023, 06:43
Updated 15 декабря 2023, 06:43
В редакцию РИА «Восток-Медиа» обратились несколько автолюбителей, рассказавших горестные истории о том, как их автомобили пострадали из-за отсутствия решётки ливнёвки и ям на мосту транспортной развязки Второй Речки. Только за один вечер мост стал настоящей ловушкой для пяти машин, колёса которых безнадёжно деформировались на ямах. Попавшие в сложную ситуацию автомобилисты вызвали сотрудников ГИБДД для составления соответствующего акта о ненадлежащем состоянии дорожного полотна.
Как рассказали пострадавшие владельцы машин, ямы образовались на крайне правой полосе при движении по мосту в сторону города. Там же отсутствует решётка ливнёвки, в огромную дыру проваливаются автомобили. Опознавательных знаков и ограждения на момент происшествия на месте не было. Корреспондент РИА «Восток-Медиа» дозвонился в управление дорог и благоустройства администрации города Владивостока. Специалисты нескольких отделов приняли заявку и заверили, что в ближайшее время займутся устранением дефекта дорожного полотна.
Агентство уже сообщало, что в разных районах Владивостока с наступлением весны вздыбился асфальт и образовались большие ямы. Так, буквально за 2 недели небольшая промоина на Тигровой, 30 превратилась во внушительную полосу препятствий для автомобилистов. К тому же рядом располагается открытый люк, в который могут угодить машины. Не хватает асфальта на дороге от улицы Суханова в направлении фуникулёра. Незаасфальтированной остаётся яма на кольце Третьей Рабочей. Проигнорировали дорожные службы и внушительный провал асфальта на Котельникова.